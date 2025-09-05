Venta de candidaturas: renunció otra postulante de LLA en Junín y el panorama pasa de violeta a negro | AUDIOS

En un detallado y exclusivo informe periodístico que publicamos ayer en nuestro portal PrimeraPagina.info, titulado "Alto coimero: Condorito Di Marco habría comprado a Imperatori una concejalía a U$S 50.000 en LLA Junín", dábamos cuenta de la renuncia de Fiorella Denise Policastro, candidata a concejal en la lista de LLA de Junín que estará en los cuartos oscuros de las 245 mesas habilitadas para sufragar este domingo 7 de septiembre 2025.

Señala al tenebroso empresario de espectáculos Eduardo “Condorito” Di Marco de haber pagado 50.0000 dólares para ubicar en un lugar a salir seguro a Rocío Cayzac Gesteira, la mujer que figura segunda en la lista de concejales de LLA de Junín.

Fiorella Policastro, quien figura en la boleta como candidata suplente al Concejo Deliberante, se despegó del espacio. "No tengo nada que ver con esa gente", aseguró.

"No sé si la mayoría, pero varios estamos ahí porque nos mintieron", aseguró. "El coordinador es un inmoral y mentiroso", sumó en referencia a Mauro Imperatori, el brazo ejecutor de Sebastián Pareja en Junín.

A Imperatori no lo quieren ni los perros

Con la renuncia de ayer de Fiorella Denise Policastro ya consumada y difundida; y la enorme repercusión en redes sociales de la nota que publicamos ayer miércoles en PrimeraPagina.info sobre el tema, el ámbito de la lista de LLA de Junín se transformó en un volcán en ebullición.

Los pases de facturas a diestra y siniestra, los chats enloquecidos entre los candidatos y el coordinador Mauro Imperatori, los insistentes y no contestados mensajes con preguntas de medios locales, regionales y nacionales a los principales referentes violetas de la Cuarta, fueron algunas de las consecuencias de nuestra reveladora noticia, ayer y hoy en un Junín combulsionado y ardiente.

En ese marco, pasado este mediodía decidió renunciar también María Stella Saldías, la candidata a cuarta concejal de la lista de LLA que encabezan dos hombres cuyos apellidos son nombres de mujer y una candidata nacida en Lincoln (Diego Cristina, Rocío Cayzac Gesteira y Leonel Julia), que vive en un barrio cerrado y no conoce Junín, acusada de haber sido beneficiada con la compra de su candidatura por 50 mil dólares puestos por el oscuro empresario de la noche juninense Eduardo “Condorito” Di Marco.

Ambas renunciantes a la lista de LLA de Junín lo hicieron con respectivas cartas documento a la Junta Electoral bonaerense, dejando clara constancia de los motivos que las impulsaban. Parece que la rentable empresa de "Compraventa de candidaturas" que instaló Mauro Imperatori en la Avenida Arias N° 77, en pleno centro de la ciudad cabecera de la Cuarta Sección Electoral, no les gusta a las cuartas: las renunciantes son la cuarta concejal titular y la cuarta suplente.

Consumadas estas renuncias, las libertarias en fuga ya son tres: Nair Nazar, Fiorella Policastro y Stella Saldias, que estaban en la nómina que encabeza Diego Cristina como aspirantes al Concejo Deliberante de Junín.

Audios reveladores

A continuación te ofrecemos una serie de audios inéditos en los que se escucha quien sería la primera renunciante, Fiorella Denise Policastro, revelando datos sensibles y medulares sobre los que se apoya nuestro informe periodístico: