Política | 5 Sep
No hay segundas oportunidades para los corruptos
07:00 |La Alianza POTENCIA realizó este jueves su acto de cierre de campaña en la capital bonaerense, encabezado por su principal referente, María Eugenia Talerico, en la emblemática Plaza Moreno en la ciudad de La Plata.
Durante el encuentro hablaron las autoridades partidarias y varios candidatos a legisladores y concejales. POTENCIA presentó listas completas en las ocho secciones electorales de la Provincia y en 76 municipios, con postulantes a concejales y consejeros escolares.
En su mensaje, Talerico destacó los más de 50.000 kilómetros recorridos para consolidar un espacio político plural, integrado por productores agropecuarios, especialistas en educación y salud, profesores de derecho, referentes de la justicia y líderes sociales. “Los mismos de siempre, responsables del fracaso y de la bancarrota moral de la dirigencia política, no pueden seguir prometiendo mejoras para nuestro futuro”, remarcó.
La candidata a diputada nacional por la PBA subrayó la necesidad de renovar la política con personas decentes, que legislen y gestionen pensando en la gente, dio un fuerte discurso contra los corruptos y la impunidad de la que gozan y dijo que la única libertad verdadera, es la libertad sin corrupción.
Criticó duramente al kirchnerismo, al massismo y al Gobernador Kiciloff por romper el tejido social y cultural de la provincia, destruir la educación pública , el sistema de salud y por ser cómplices del narcotráfico que se expande sin sanciones. Señalo mientras ellos sigan intentando imponer su modelo de poder, nosotros vamos a estar acá para frenarlos.
Finalmente, visiblemente emocionada convocó a los bonaerenses acompañar a POTENCIA en las urnas por ser la única opción que nace en la Provincia de Buenos Aires, para devolver la esperanza y confianza de la ciudadanía en sus dirigentes.
Estuvieron presentes, Eduardo Falcone, Diputado Nacional, Pablo Donati, legislador de CABA, Juan Martin Paleo ex Jefe del Estado Mayor Conjunto y candidato a senador nacional por Potencia CABA, Juan Pablo Carrique presidente nacional del MID,
Fernando Mascetti presidente del MID PBA, Alberto Assef presidente UNIR, Juan Carlos Neves presidente de Nueva Unión Ciudadana y Luis Palmiotti presidente del Movimiento Social por la República.