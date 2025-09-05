No hay segundas oportunidades para los corruptos

Durante el encuentro hablaron las autoridades partidarias y varios candidatos a legisladores y concejales. POTENCIA presentó listas completas en las ocho secciones electorales de la Provincia y en 76 municipios, con postulantes a concejales y consejeros escolares.

En su mensaje, Talerico destacó los más de 50.000 kilómetros recorridos para consolidar un espacio político plural, integrado por productores agropecuarios, especialistas en educación y salud, profesores de derecho, referentes de la justicia y líderes sociales. “Los mismos de siempre, responsables del fracaso y de la bancarrota moral de la dirigencia política, no pueden seguir prometiendo mejoras para nuestro futuro”, remarcó.

La candidata a diputada nacional por la PBA subrayó la necesidad de renovar la política con personas decentes, que legislen y gestionen pensando en la gente, dio un fuerte discurso contra los corruptos y la impunidad de la que gozan y dijo que la única libertad verdadera, es la libertad sin corrupción.

Criticó duramente al kirchnerismo, al massismo y al Gobernador Kiciloff por romper el tejido social y cultural de la provincia, destruir la educación pública , el sistema de salud y por ser cómplices del narcotráfico que se expande sin sanciones. Señalo mientras ellos sigan intentando imponer su modelo de poder, nosotros vamos a estar acá para frenarlos.

Finalmente, visiblemente emocionada convocó a los bonaerenses acompañar a POTENCIA en las urnas por ser la única opción que nace en la Provincia de Buenos Aires, para devolver la esperanza y confianza de la ciudadanía en sus dirigentes.

Estuvieron presentes, Eduardo Falcone, Diputado Nacional, Pablo Donati, legislador de CABA, Juan Martin Paleo ex Jefe del Estado Mayor Conjunto y candidato a senador nacional por Potencia CABA, Juan Pablo Carrique presidente nacional del MID,

Fernando Mascetti presidente del MID PBA, Alberto Assef presidente UNIR, Juan Carlos Neves presidente de Nueva Unión Ciudadana y Luis Palmiotti presidente del Movimiento Social por la República.