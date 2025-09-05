viernes 5 de septiembre de 2025 - Edición Nº5274

Política | 5 Sep

Camino a las urnas

Arrancó la veda electoral en la provincia de Buenos Aires: qué está prohibido hasta el domingo

09:54 |Con el inicio de la veda electoral, rigen restricciones en todo el territorio bonaerense: desde la prohibición de vender alcohol hasta la suspensión de encuestas, espectáculos y reuniones públicas, con el objetivo de garantizar un proceso transparente y sin presiones externas.

Desde las 8 de la mañana de este viernes, la provincia de Buenos Aires entró en veda electoral, un período clave que busca blindar la elección del próximo domingo de cualquier tipo de manipulación o influencia indebida. La medida estará vigente hasta las 21 horas del domingo, tres horas después del cierre de los comicios, en los que se elegirán más de 1.500 cargos provinciales y municipales.

La legislación establece un marco de restricciones precisas que alcanzan tanto a candidatos como a la ciudadanía en general. Entre las medidas más relevantes se encuentra la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas a partir del sábado a las 20, lo que apunta a garantizar un clima de orden y seguridad. También queda vedada la portación de armas, la difusión de encuestas o sondeos de intención de voto y la realización de espectáculos públicos, deportivos o reuniones masivas que no estén relacionadas directamente con el acto electoral.

El cumplimiento de estas normas es obligatorio y su violación acarrea sanciones que pueden incluir multas, impugnaciones de actividades proselitistas e incluso la nulidad de votos. En definitiva, la veda no es solo una formalidad, sino una herramienta que busca preservar la libertad de decisión de los electores y reforzar la credibilidad del proceso democrático.

Las principales restricciones de la veda electoral

De acuerdo con la legislación vigente, las limitaciones alcanzarán en particular los siguientes puntos:

  • Prohibición de la venta de bebidas alcohólicas: desde el sábado a las 20, quedará suspendida la venta de alcohol en todo el territorio provincial
  • No se permitirá la portación de armas: estará prohibido portar armas, garantizando un ambiente de seguridad para la jornada de votación
  • Suspensión de espectáculos públicos y reuniones: quedarán suspendidos los espectáculos populares, deportivos y cualquier reunión pública que no esté directamente vinculada al acto electoral
  • Prohibición de la difusión de encuestas y sondeos: no se podrá realizar ninguna publicación de encuestas o sondeos de intención de voto hasta las 22 horas del domingo 7 de septiembre
