La intensidad de Orfila: Gimnasia aprovecha el parate para recuperar piezas y ajustar detalles

El parate por la Fecha FIFA llegó en un momento clave para Gimnasia, que venía golpeado pero logró un alivio con la victoria frente a Atlético Tucumán. Ese triunfo no solo cortó una mala racha, sino que encendió un halo de esperanza en un equipo que lucha por salir de la zona baja de la tabla en el Torneo Clausura.

El entrenador Alejandro Orfila entendió que no había tiempo que perder. Fiel a su estilo, el uruguayo se mostró intenso en cada práctica, dando indicaciones constantes y explicando al detalle los trabajos, algo que quedó reflejado en los registros de las redes sociales del club. Según él mismo había declarado tras la victoria, este parate llegaba “en buen momento” para ajustar aspectos puntuales del equipo.

Las noticias positivas también acompañaron en Estancia Chica: Juan Pintado y Renzo Giampaoli dejaron atrás sus molestias y volvieron a entrenar con normalidad, mientras que Norberto Briasco sigue con la puesta a punto y se perfila para regresar frente a Unión en el Bosque.

Antes de ese compromiso, el albiazul tendrá un test importante: el viernes disputará un amistoso frente a Racing en el Cilindro de Avellaneda, donde se jugarán dos partidos de 50 minutos. Será una chance ideal para que Orfila observe en acción a jugadores que habitualmente no suman minutos y ensaye variantes pensando en la competencia oficial.

Lejos de relajarse por el triunfo, el Lobo no descansa y trabaja contrarreloj. La meta es clara: encontrar regularidad, sumar puntos y despegar de la temida pelea por el descenso. Para eso, la impronta de Orfila resulta clave: intensidad, exigencia y un mensaje de compromiso que busca contagiar a todo el plantel.