La Plata se enciende con murga, cine y música en un fin de semana cultural

La ciudad de La Plata se prepara para un nuevo fin de semana con una agenda cultural cargada de propuestas que buscan atraer a públicos diversos.

Uno de los ejes destacados es el cine municipal, que mantiene viva la tradición del séptimo arte con funciones en el Pasaje Dardo Rocha (Cine Select) y el Centro Cultural Islas Malvinas (EcoSelect). Allí se proyectan clásicos, terror, comedia y ciencia ficción, en ciclos pensados para recuperar la experiencia de la pantalla grande como punto de encuentro.

La música en vivo también tiene un lugar protagónico. El Paseo Meridiano V abre sus puertas al espectáculo de Ángel Mecánico, mientras que las plazas Rocha, Italia y San Martín serán escenario de ciclos musicales gratuitos. Este cruce entre cultura y espacio público refuerza el sentido comunitario de la propuesta.

Entre los nombres de peso, se encuentra la presentación de Marcela Morelo en el Teatro Argentino, en un show que promete intimidad y cercanía con el público platense. A su vez, en el Coliseo Podestá, Matías Mormandi dará vida a Autología, mientras que el sábado subirá a escena el stand up de Hermana Beba.

El fin de semana culmina con un freno obligado: el domingo no habrá actividades debido a la veda electoral por los comicios del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

Esta programación cultural muestra que la capital bonaerense continúa fortaleciendo su rol como polo artístico, ofreciendo una paleta amplia de opciones para todos los gustos, donde el cine, la música, el teatro y la murga uruguaya se conjugan para darle identidad al fin de semana platense.