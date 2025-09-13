Fabián Cagliardi arrasó en Berisso y Fuerza Patria consolidó la ola oficialista en la provincia

El intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, se impuso con claridad en las elecciones y extendió a su distrito el envión de victorias que ya habían logrado Mario Secco en Ensenada y Julio Alak en La Plata. Con el 92% de las mesas escrutadas, el frente Fuerza Patria (FP) obtuvo el 46,82% de los votos, superando ampliamente a La Libertad Avanza (LLA), que quedó con el 29,71%. Más atrás se ubicaron Somos Buenos Aires (11,70%) y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT-U) con el 7,34%.

El jefe comunal celebró el respaldo como un "freno al Gobierno nacional de Javier Milei" y remarcó que la ciudadanía validó la gestión local. "La gente acompañó nuestra propuesta", aseguró, resaltando que ya lo había percibido durante la campaña en el contacto directo con los vecinos.

El peronismo también mostró fuerza en toda la Tercera Sección electoral, donde alcanzó el 53,85% de los votos, frente al 28,57% de LLA y al 5,71% del FIT-U. Este resultado le permitirá al oficialismo bonaerense quedarse con diez bancas de diputados provinciales, mientras que los libertarios se repartirán seis y la izquierda obtendrá dos escaños.

La elección dejó en claro que el peronismo recuperó centralidad en la región y que Fuerza Patria logró consolidarse como un actor político clave en el escenario provincial.