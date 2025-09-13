Fuerza Patria, con Mario Secco a la cabeza, conquistó Ensenada con casi el 70% de los votos

El último domingo electoral en Ensenada dejó un resultado categórico: Mario Secco y su espacio Fuerza Patria (FP) no solo reafirmaron su predominio en el distrito, sino que lo hicieron con un nivel de apoyo que rozó el 70%. Con un 68,7% de los votos, el oficialismo local relegó a La Libertad Avanza (23,75%) y al Frente de Izquierda (4,11%), ratificando que el modelo de gestión de Secco mantiene un fuerte respaldo en las urnas.

La magnitud del triunfo no se mide únicamente en porcentajes. La elección significó que siete de las nueve bancas en juego dentro del Concejo Deliberante quedaran en manos del oficialismo, garantizando así un poder legislativo alineado con la intendencia y una continuidad de proyectos sin grandes contrapesos.

En términos de participación, el 67% del padrón acudió a las urnas: 40.424 de los 60.211 electores habilitados. Si bien no se alcanzó la totalidad de la convocatoria, los números reflejan un compromiso ciudadano sostenido en la política local.

Este escenario se replicó a mayor escala en la Tercera Sección Electoral, donde el peronismo cosechó el 53,85% de los votos, frente al 28,57% de La Libertad Avanza y el 5,71% del Frente de Izquierda. El resultado se tradujo en una mayoría de representación provincial: diez bancas para el oficialismo bonaerense, seis para los libertarios y dos para la izquierda.

El triunfo de Secco en Ensenada no es un hecho aislado: se inscribe en una tendencia peronista consolidada en la región, que refuerza al oficialismo en un momento clave del mapa político bonaerense. Más que una victoria electoral, se trata de un aval popular al proyecto político y de gestión que el intendente viene liderando desde hace años.