Quiénes son los nuevos protagonistas que marcarán la agenda de La Plata

Las elecciones locales dejaron en claro un cambio profundo en la correlación de fuerzas dentro del Concejo Deliberante de La Plata. Con casi la totalidad de las mesas escrutadas, Fuerza Patria se consolidó como la gran vencedora al alcanzar el 43,65% de los votos, lo que le permitirá renovar sus cinco bancas y sumar dos más, alcanzando así un bloque de doce ediles.

El triunfo fue producto de una estrategia conjunta entre el intendente Julio Alak y el gobernador Axel Kicillof, quienes lograron posicionar a figuras clave de su gestión y al mismo tiempo reforzar la alianza con el movimiento obrero. Entre los ingresantes se destacan Sergio Resa, actual secretario de Planeamiento Urbano, y Romina Santana, referente del Sindicato de Comercio y dirigente de la CGT regional.

Otros nombres de peso que desembarcarán en el recinto son Juan Manuel Granillo Fernández, que renueva su banca, y Josefina Bolis, referente de La Cámpora y vinculada al ámbito universitario. A ellos se suman Raúl Recavarren, ligado al massismo en Villa Elvira; Sol Maluendez, actual directora de Juventudes de la comuna; y Pablo Poggio, de la agrupación de Guillermo Escudero.

Del otro lado, el avance de La Libertad Avanza (36,28%) permitió el ingreso de cinco nuevos ediles que duplicarán el tamaño del bloque libertario. Figuras como el exsenador Juan Pablo Allan, ligado a Patricia Bullrich, y la parlamentaria del Mercosur Soledad Pedernera, cercana al círculo de Santiago Caputo, se suman a un espacio que promete instalar debates disruptivos en el Concejo. Completan la nómina Soledad Morales, Gastón Álvarez e Iván Zanetto, este último con raíces en el PRO platense.

La nueva composición deja un Concejo fragmentado, donde el peronismo gobernante tendrá mayoría relativa, los libertarios se convierten en la segunda fuerza con un bloque robustecido y la oposición tradicional de UCR + PRO queda relegada a la periferia política. A partir del 10 de diciembre, los acuerdos, tensiones y alineamientos dentro del recinto marcarán la dinámica de la política local en los próximos años.