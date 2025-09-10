La cera de los oídos podría ayudar a detectar el Parkinson en forma temprana

¿Te imaginás que la cera de los oídos pueda revelar una enfermedad como el Parkinson? Aunque suene raro, la ciencia ya empezó a mirar ahí y los primeros resultados abren una puerta que puede cambiar la forma en que se detecta esta condición neurológica.

Hoy, identificar el Parkinson sigue siendo un desafío. No hay una prueba única y definitiva: los médicos se basan en síntomas y estudios para descartar otras patologías. Eso hace que muchas veces se tarde en dar con el diagnóstico, complicando el tratamiento temprano que podría mejorar la calidad de vida.

La pista en los oídos

Un equipo de investigadores liderado por Hao Dong y Danhua Zhu descubrió que los compuestos químicos en el cerumen podrían funcionar como biomarcadores. Analizaron sustancias químicas llamadas compuestos orgánicos volátiles (COV) presentes en la cera y encontraron diferencias claras entre personas con y sin Parkinson.

Lo interesante es que la piel del canal auditivo está protegida de factores externos como contaminación o humedad. Eso hace que el cerumen sea más estable y fiable que otros fluidos corporales. Y encima es fácil de obtener, sin necesidad de estudios invasivos.

El hallazgo

En un estudio publicado en la revista Química Analítica, los investigadores tomaron muestras de cera de 209 personas, de las cuales 108 tenían diagnóstico confirmado. El análisis permitió identificar cuatro sustancias químicas específicas: etilbenceno, 4-etiltolueno, pentanal y 2-pentadecil-1,3-dioxolano.

La presencia de estos compuestos marcó una diferencia contundente entre quienes padecían la enfermedad y quienes no. Esto significa que, con solo mirar lo que hay en los oídos, podría abrirse un camino hacia una detección más temprana y accesible del Parkinson.

Inteligencia artificial y precisión

Para ir más allá, el equipo desarrolló un sistema de inteligencia artificial capaz de reconocer los perfiles de estos compuestos. El modelo alcanzó un 94% de precisión en las pruebas, lo que lo convierte en una herramienta prometedora para el cribado inicial.

Si bien todavía es un estudio chico y realizado en un solo centro en China, los resultados entusiasman: un método no invasivo, económico y confiable para anticipar un diagnóstico que hoy demora demasiado.

Qué es el Parkinson

El Parkinson es un trastorno neurodegenerativo que afecta al sistema nervioso central. Ocurre cuando mueren las neuronas que producen dopamina, una sustancia clave para coordinar los movimientos. Los síntomas más comunes son temblores en reposo, rigidez, lentitud, problemas de equilibrio y hasta cambios en la escritura o la expresión facial.

Lo que viene

Según el propio Dong, el próximo paso es probar este método en diferentes países, etapas de la enfermedad y grupos étnicos. El objetivo es confirmar si puede aplicarse de manera masiva como herramienta de detección temprana.

El loop se cierra acá: algo tan simple como un hisopo en los oídos podría, en un futuro no tan lejano, marcar la diferencia en la lucha contra el Parkinson y abrir la puerta a un tratamiento más eficaz y temprano.