Información General | 9 Sep
Cuidado del cabello: respuestas y rutinas para tenerlo sano y brillante
¿Alguna vez te miraste al espejo y te preguntaste por qué tu cabello no luce como querés, pese a todos los productos que probaste? Si sí, no estás solo: todos nos hacemos esas preguntas sobre el cuidado del cabello, y la verdad es que no siempre tenemos respuestas claras.
Leonardo Rocco, estilista con más de 25 años de experiencia trabajando con celebridades y personas de todo el mundo, asegura que entender tu cabello es el primer paso para tenerlo sano, fuerte y brillante. Para eso, armó una guía con las dudas más frecuentes y consejos prácticos que podés aplicar en casa.
Preguntas frecuentes sobre el cuidado del cabello
¿Es normal la caída del cabello?
Sí, perder entre 50 y 100 cabellos por día es normal. Si notás caída excesiva, puede deberse a estrés, cambios hormonales o productos inadecuados. Lo recomendable: tratamientos fortalecedores con biotina, aminoácidos y extractos botánicos.
¿Cada cuánto debo lavarlo?
Depende del tipo de cabello: los grasos necesitan lavado diario o día por medio; los secos, 2 o 3 veces por semana. Siempre con shampoo sin sulfatos agresivos.
¿Cómo combatir el frizz?
Hidratación y nutrición. Mascarillas semanales, aceites en las puntas y fundas de seda para dormir ayudan a mantenerlo suave y manejable.
¿Se puede teñir sin dañar el cabello?
Sí, con productos de calidad y rutinas personalizadas de cuidado post-color. Leonardo Rocco recomienda mascarillas nutritivas después de cada servicio químico.
¿Qué cortes favorecen según el rostro?
Rostro redondo: capas largas o estilo shaggy.
Rostro cuadrado: ondas suaves y cortes desestructurados.
Rostro alargado: flequillos y volúmenes laterales.
Rutinas personalizadas según el tipo de cabello
Cabello fino: volumen y fuerza. Shampoo con biotina, mascarilla ligera con colágeno y capas suaves.
Cabello rizado: definición e hidratación. Shampoo sin sulfatos, mascarilla con aceites naturales y técnica “scrunch” para peinar.
Cabello graso: regular oleosidad. Shampoo purificante, acondicionador solo de medios a puntas y exfoliación semanal.
Cabello teñido: proteger color y brillo. Shampoo antioxidante, mascarilla con queratina vegetal y serum protector.
Cabello seco o dañado: recuperación y elasticidad. Shampoo nutritivo, mascarilla ultra reparadora y spray sellador.
Consejos finales de Leonardo Rocco
Adaptá tu rutina al tipo de cabello, estación y cambios hormonales.
La constancia es clave: productos de calidad y aplicación correcta hacen la diferencia.
Consultá a un profesional para armar rutinas personalizadas según tus necesidades.
Cuidar tu cabello no es solo estética: es autoestima y bienestar. Tomate un momento frente al espejo, hacete estas preguntas y dejá que tu cabello hable. Con las rutinas correctas, vas a notar cambios visibles desde la primera aplicación.