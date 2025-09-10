Cuidado del cabello: respuestas y rutinas para tenerlo sano y brillante

¿Alguna vez te miraste al espejo y te preguntaste por qué tu cabello no luce como querés, pese a todos los productos que probaste? Si sí, no estás solo: todos nos hacemos esas preguntas sobre el cuidado del cabello, y la verdad es que no siempre tenemos respuestas claras.

Leonardo Rocco, estilista con más de 25 años de experiencia trabajando con celebridades y personas de todo el mundo, asegura que entender tu cabello es el primer paso para tenerlo sano, fuerte y brillante. Para eso, armó una guía con las dudas más frecuentes y consejos prácticos que podés aplicar en casa.

Preguntas frecuentes sobre el cuidado del cabello

¿Es normal la caída del cabello?

Sí, perder entre 50 y 100 cabellos por día es normal. Si notás caída excesiva, puede deberse a estrés, cambios hormonales o productos inadecuados. Lo recomendable: tratamientos fortalecedores con biotina, aminoácidos y extractos botánicos. ¿Cada cuánto debo lavarlo?

Depende del tipo de cabello: los grasos necesitan lavado diario o día por medio; los secos, 2 o 3 veces por semana. Siempre con shampoo sin sulfatos agresivos. ¿Cómo combatir el frizz?

Hidratación y nutrición. Mascarillas semanales, aceites en las puntas y fundas de seda para dormir ayudan a mantenerlo suave y manejable. ¿Se puede teñir sin dañar el cabello?

Sí, con productos de calidad y rutinas personalizadas de cuidado post-color. Leonardo Rocco recomienda mascarillas nutritivas después de cada servicio químico. ¿Qué cortes favorecen según el rostro?

Rostro redondo: capas largas o estilo shaggy.

Rostro cuadrado: ondas suaves y cortes desestructurados.

Rostro alargado: flequillos y volúmenes laterales.

Rutinas personalizadas según el tipo de cabello

Cabello fino: volumen y fuerza. Shampoo con biotina, mascarilla ligera con colágeno y capas suaves.

Cabello rizado: definición e hidratación. Shampoo sin sulfatos, mascarilla con aceites naturales y técnica “scrunch” para peinar.

Cabello graso: regular oleosidad. Shampoo purificante, acondicionador solo de medios a puntas y exfoliación semanal.

Cabello teñido: proteger color y brillo. Shampoo antioxidante, mascarilla con queratina vegetal y serum protector.

Cabello seco o dañado: recuperación y elasticidad. Shampoo nutritivo, mascarilla ultra reparadora y spray sellador.

Consejos finales de Leonardo Rocco

Adaptá tu rutina al tipo de cabello, estación y cambios hormonales.

La constancia es clave: productos de calidad y aplicación correcta hacen la diferencia.

Consultá a un profesional para armar rutinas personalizadas según tus necesidades.

Cuidar tu cabello no es solo estética: es autoestima y bienestar. Tomate un momento frente al espejo, hacete estas preguntas y dejá que tu cabello hable. Con las rutinas correctas, vas a notar cambios visibles desde la primera aplicación.