Cerolini & Ferrari: un estudio legal destacado por su clima laboral en Argentina

¿Puede un estudio de abogados romper con la rutina tradicional del sector legal y ser reconocido como un gran lugar para trabajar en Argentina? Cerolini & Ferrari lo logró, y por segundo año consecutivo aparece en el ranking de Great Place to Work, que valora especialmente el bienestar y desarrollo de los empleados.

Desde hace más de 12 años, este estudio construido por Agustín Cerolini y Matías Ferrari apuesta a un entorno colaborativo y respetuoso. Hoy, su equipo de cerca de 30 personas trabaja en un espacio donde cada opinión cuenta y donde crecer profesional y personalmente es posible.

Valores que se viven a diario

En Cerolini & Ferrari, los valores no quedan en el papel. La pasión por el trabajo, la búsqueda de excelencia, la humildad, la generosidad para compartir conocimientos, la flexibilidad y el trabajo en equipo son la base de la cultura interna. Como explican desde la firma: “Estos valores nos dan lenguaje común, dirección y sentido, y son el pegamento invisible que sostiene todo lo demás”.

La estructura horizontal permite la comunicación directa entre socios, jefes y colaboradores. Esto facilita que los profesionales más jóvenes aporten ideas frescas y una mirada actualizada sobre los desafíos del sector legal. Para Natalia Giulianelli, gerente de Administración y Recursos Humanos, “el objetivo siempre fue que las personas se sientan valoradas, escuchadas y acompañadas, sin dejar de ser ellas mismas”.

Reconocimiento que se construye día a día

El ranking de Great Place to Work evalúa cinco dimensiones: credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y camaradería. La firma no llegó ahí por casualidad: sus ejecutivos participaron activamente en la autoevaluación voluntaria mediante encuestas anónimas a todos los colaboradores. El resultado reflejó que el clima laboral es un verdadero diferencial.

“El reconocimiento no es solo un logro, sino un compromiso para seguir mejorando. Construir un gran lugar para trabajar es un proyecto que se renueva todos los días”, destacan desde Cerolini & Ferrari.

Del clima interno al impacto profesional

Además de su cultura laboral, Cerolini & Ferrari se destaca en asesoramiento legal para empresas dentro y fuera de Argentina. Su experiencia abarca derecho corporativo, fusiones y adquisiciones, litigios civiles y comerciales, derecho del consumidor, bancario, fintech y compliance.

El enfoque del estudio combina conocimiento especializado con soluciones creativas y personalizadas para cada cliente. Así, la firma demuestra que es posible equilibrar la exigencia profesional con un ambiente de trabajo saludable, donde el desarrollo humano y colectivo es parte de la rutina diaria.

Con esta filosofía, Cerolini & Ferrari se consolidó como referente de prácticas laborales dentro del sector legal en Argentina, mostrando que un estudio puede ser exigente, eficiente y a la vez un lugar donde la gente quiere estar.