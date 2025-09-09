Gallardo vuelve a UNO: la racha ante Estudiantes y su mano a mano con Domínguez

El regreso de River a La Plata para enfrentar a Estudiantes tiene un condimento especial: la figura de Marcelo Gallardo. Cada vez que el exentrenador millonario se presentó en el Estadio UNO, su equipo logró resultados positivos, imponiéndose en dos oportunidades, empatando en una y cayendo solamente en una ocasión, aquella derrota ante Ricardo Zielinski en la Copa de la Liga 2021.

Este registro, aunque no avasallante, sostiene la idea de que el Muñeco supo sacar provecho en un escenario históricamente complejo para River, donde el Pincha ha sabido complicar a los grandes.

El foco también se posa sobre el duelo táctico con Eduardo Domínguez. Entre ambos se midieron en 11 partidos oficiales, con un balance equilibrado: Gallardo ganó solo tres veces, Domínguez se quedó con cuatro triunfos, y hubo cuatro empates. Esto refleja que, pese a la jerarquía del DT de River en su ciclo, el actual técnico de Estudiantes logró nivelar fuerzas cada vez que se cruzaron.

El encuentro de este fin de semana, correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura, llega en un momento donde Estudiantes busca consolidarse entre los protagonistas y River pretende reafirmar su condición de candidato. En ese marco, la racha en UNO y el historial personal entre técnicos serán claves para entender la previa.