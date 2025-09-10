La UNLP abre sus puertas con la Expo Empleo 2025: más de 40 empresas buscan talento joven

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se prepara para recibir a miles de jóvenes en la Expo Empleo 2025, un evento que se consolida como un espacio de encuentro entre el ámbito académico y el sector productivo. El encuentro se desarrollará el miércoles 17 de septiembre, de 9 a 18, en el Edificio Central de Ingeniería (1 y 47).

Más de 40 empresas e instituciones estarán presentes con stands, charlas y propuestas de formación y empleo, consolidando una red que conecta el talento universitario con la demanda del mercado laboral.

“Se trata de una iniciativa que organizamos por tercer año consecutivo y que crece cada vez más, consolidándose como un puente entre nuestros estudiantes, graduados y el mundo del trabajo”, subrayó Sebastián D’Alessandro, director de Vinculación e Inserción Laboral de la facultad.

Entre las firmas confirmadas destacan YPF, Grupo Techint, INVAP, Huawei, Nestlé, Flybondi, Pan American Energy, Loma Negra y Aeropuertos Argentina, entre muchas otras. Además, estarán presentes consultoras de recursos humanos que brindarán asesoramiento sobre entrevistas laborales, armado de CV y estrategias de inserción.

El evento no se limitará a la búsqueda de empleo: también ofrecerá pasantías, programas para jóvenes profesionales, capacitaciones y cursos, ampliando el abanico de posibilidades para quienes recién comienzan su carrera.

La jornada incluirá conferencias temáticas sobre primer empleo, desarrollo profesional y estrategias de búsqueda laboral, destinadas a alumnos y graduados de todas las carreras. Como cierre, se realizarán sorteos entre los participantes, reforzando el carácter abierto y gratuito de la iniciativa.

Con esta tercera edición, la Expo Empleo de la UNLP se consolida como un punto de encuentro estratégico para jóvenes que buscan abrirse camino en un mercado laboral competitivo, donde la universidad pública asume un rol activo en la vinculación con el sector productivo.