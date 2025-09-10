Deportes | 9 Sep
El regreso de un juvenil con futuro incierto
Ivo Mammini vuelve a Gimnasia para iniciar su recuperación tras una nueva lesión de ligamentos
El delantero tripero, que fue operado en Barcelona por el prestigioso cirujano Ramón Cugat, retorna a la Argentina para encarar una rehabilitación que definirá su futuro profesional
El fútbol suele ser una montaña rusa de ilusiones y frustraciones. En el caso de Ivo Mammini, delantero surgido de las inferiores de Gimnasia y Esgrima La Plata, el camino volvió a presentar un duro obstáculo. Tras sufrir un nuevo traumatismo en la rodilla izquierda, la misma que ya había sido operada en marzo de 2024, el juvenil se vio forzado a interrumpir su pase al AIK Solna de Suecia.
A diez días de la cirugía realizada en Barcelona por Ramón Cugat, reconocido especialista que atendió a figuras como Lionel Messi, Mammini regresa a La Plata para iniciar un proceso de recuperación que será determinante para su futuro. Desde el cuerpo médico mens sana defendieron su accionar, al remarcar que se actuó siguiendo protocolos claros y priorizando el bienestar del jugador, pese a las críticas recibidas.
En principio, Mammini permanecerá bajo la cobertura de Gimnasia hasta diciembre, fecha en la que vence su contrato. Desde allí se abren dos escenarios posibles: continuar en Estancia Chica hasta completar su recuperación —lo que lo mantendría vinculado al club hasta mayo de 2026—, o reactivar las negociaciones con el AIK Solna, ya con el pase en su poder.
Lo cierto es que el regreso del delantero al predio Estancia Chica marca el inicio de un nuevo capítulo cargado de incertidumbre. Entre la recuperación física y las decisiones contractuales, Mammini transita un momento clave que puede definir el rumbo de su carrera.