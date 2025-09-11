Montenegro le ganó a Raverta y el peronismo quedó dividido en Mar del Plata

¿Qué pasó en Mar del Plata para que un resultado inesperado reacomode al peronismo y deje abiertas dudas hasta 2027? Esa es la pregunta que se hacen en todos los cafés de la ciudad después de los comicios. Y la respuesta no es tan simple: hubo sorpresa, hubo corte de boleta y, sobre todo, quedó en evidencia una interna que ya no se puede esconder.

La Quinta Sección Electoral fue una de las pocas donde La Libertad Avanza salió bien parada. Guillermo Montenegro se impuso 41 a 37 frente a la camporista Fernanda Raverta. El dato fuerte es que el escenario era mucho más favorable al peronismo en la previa, pero terminó torciéndose con una dinámica que nadie imaginaba.

En la propia Mar del Plata, Montenegro se llevó el 38% de los votos. Atrás quedó un mano a mano áspero entre Mariana Cuesta —candidata de Raverta— y el exintendente Gustavo Pulti. Cuesta alcanzó apenas el 20% y Pulti quedó a un paso con el 19%. Ese resultado abrió una discusión grande: el peronismo local perdió fuerza y ya no está claro quién manda.

El corte de boleta jugó fuerte. Pulti compitió con lista corta y se llevó consigo a dirigentes que quedaron afuera del armado de Raverta. Su jugada fue clara: marcar distancia de La Cámpora y de su estilo de conducción. De hecho, apenas se cerraron las listas, lanzó una frase picante: “No nos sometimos al sectarismo de La Cámpora”.

En ese tablero, el gobernador Axel Kicillof buscó equilibrio. Se mostró en una foto con la lista de Pulti, pero al mismo tiempo evitó romper con Máximo y Cristina. La imagen dejó un mensaje: el peronismo bonaerense puede estar unido arriba, pero en el llano marplatense la grieta interna es inocultable.

La derrota de Fernanda Raverta es la quinta consecutiva desde que conduce el kirchnerismo en la ciudad. Las críticas internas apuntan a su forma de elegir candidatos: figuras poco conocidas, familiares o militantes de máxima confianza. Como admitió un dirigente histórico: “Si íbamos todos juntos, hoy estábamos peleando el primer lugar”.

Pero no todo terminó ahí. Hubo otro actor inesperado: la boleta corta radical que encabezó la periodista Gabriela Azcoitía. Con un 14% de los votos, se metió en la conversación y le restó apoyo directo a la gestión de Guillermo Montenegro.

Lo que se respira en Mar del Plata después de esta elección es más que un resultado: es la sensación de que el peronismo local atraviesa un fin de ciclo. Y ese clima, lejos de apagarse, será la base de lo que ocurra en la elección general de 2027.