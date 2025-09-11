Milei de gira y en caída: La Libertad Avanza perdió en Junín, Lomas, Moreno y La Plata

¿Qué pasó en las ciudades donde Javier Milei jugó fuerte y esperaba un espaldarazo electoral? La intriga es grande porque, en cada lugar que visitó, La Libertad Avanza terminó con derrotas más duras de lo previsto. Y eso abrió un pase de facturas interno que todavía sigue.

Junín: el golpe más fuerte

En Junín, donde Milei se lanzó con toda la tropa bonaerense, se cumplió la pesadilla que varios libertarios venían temiendo: la lista quedó tercera. Con más de la mitad de las mesas contadas, Fuerza Patria sacó 35 puntos, la lista de Somos, apadrinada por el intendente Pablo Petrecca, logró 31, y los libertarios apenas alcanzaron el 22%.

La crisis libertaria en la ciudad no fue solo por los números. A último momento, tres candidatos de la lista renunciaron en medio de denuncias por venta de lugares, un escándalo que involucró al dueño del teatro donde Milei había hecho su acto.

Lomas: derrota ajustada y bronca vecinal

En Lomas de Zamora, la caravana presidencial terminó mal: incidentes con vecinos molestos por la recesión y por una obra frenada que mantiene a la ciudad partida en dos. El resultado electoral tampoco fue mejor. La lista oficialista local, encabezada por Sol Tischik, se impuso por una diferencia corta, dejando a La Libertad Avanza otra vez atrás.

Moreno: cierre con sabor a fracaso

El acto final en Moreno mostró la debilidad libertaria. Esperaban entre 7 y 10 mil personas, pero apenas llegaron unas 2 mil. El peronismo arrasó: 54 a 29 contra la candidata impulsada por Sebastián Pareja. El fiasco generó reproches internos, con Karina Milei pidiendo explicaciones por el pobre armado y el destino de los fondos de campaña.

La Plata: apellido conocido, resultado esquivo

En La Plata, otro distrito clave, el libertario Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial, tampoco pudo revertir la tendencia. Perdió por casi siete puntos (43,6 a 36,9). La apuesta de Karina Milei por un apellido reconocido no alcanzó y el armado terminó desinflado.

Una crisis en expansión

Las derrotas en Junín, Lomas, Moreno y La Plata muestran un patrón: en los lugares donde Milei buscó dar impulso, La Libertad Avanza se desplomó. El contraste con 2023, cuando el libertarismo había sorprendido en zonas populares, deja en evidencia el desgaste del Gobierno frente al ajuste y la recesión.

La interna ya está abierta. Mientras Fuerza Patria, el peronismo y hasta sectores del PRO suman terreno, la tropa libertaria discute cómo rearmarse después de una serie de elecciones que dejaron más preguntas que respuestas.