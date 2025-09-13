Intendentes pierden en Zárate, Arrecifes y Lobos tras debacle libertaria

¿Qué pasó con los intendentes que venían ganando elecciones hace años y ahora se quedaron sin aire? La debacle libertaria dejó un mapa político distinto en municipios clave como Zárate, Arrecifes y Lobos, y abrió dudas fuertes sobre las chances de reelección en 2027.

La clave está en cómo el derrumbe de La Libertad Avanza pegó de lleno en los armados locales y terminó fortaleciendo al peronismo en distritos donde parecía difícil que vuelva a ganar.

El golpe en Zárate

El caso de Marcelo Matzkin es uno de los más comentados. El ritondista que en 2023 había logrado sacarle la intendencia a Agustina Propato, esta vez perdió contra la lista del PJ que encabezó Leandro Matilla. La diferencia fue clara: siete puntos. Y el Concejo quedó complicado, con seis concejales para el peronismo contra cuatro de los libertarios.

Lobos: caída histórica

En Lobos, Jorge Etcheverry no pudo sostener su hegemonía. Después de cinco victorias consecutivas, el intendente aliado a los libertarios cayó con el 31,4% frente al 40,2% del PJ. Lo llamativo es que, a pesar de la derrota, logró sumar tres bancas, las mismas que el peronismo.

Arrecifes: otro distrito que cambió

El PRO también recibió un cachetazo en Arrecifes. Fernando Bouvier, que jugó con La Libertad Avanza, apenas alcanzó el 27,5%. Muy lejos del peronismo, que trepó a casi 43 puntos y se quedó con la elección.

Más intendentes en problemas

Lo que pasó en estos municipios no fue un caso aislado. En Junín, Pablo Petrecca perdió después de dos décadas de dominio no peronista. En Pergamino, Javier Martínez apostó a Hechos y quedó relegado. Y en Tandil, la derrota de Miguel Ángel Lunghi fue histórica: el radical, después de 22 años, terminó tercero.

¿Qué puede pasar en 2027?

La pregunta que queda abierta es qué pasará con estos intendentes hacia 2027. El peronismo mostró que todavía tiene fuerza territorial y supo capitalizar el desgaste de los libertarios. Zárate, Arrecifes y Lobos se convirtieron en ejemplos claros de un cambio que parecía imposible hace unos años.

El tablero quedó dado vuelta y la duda ahora es quién podrá sostener el poder en la próxima elección.