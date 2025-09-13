Las maldiciones: la miniserie de Claudia Piñeiro en Netflix sobre la política en Buenos Aires

¿Puede una provincia maldecida cambiar la historia política de Argentina? Esa es la pregunta que abre Las maldiciones, la novela de Claudia Piñeiro publicada en 2017 y ahora adaptada como miniserie en Netflix. La historia arranca con un misterio: nadie que haya gobernado la Provincia de Buenos Aires parece poder llegar al Sillón de Rivadavia. ¿Ficción o realidad? Esa es la intriga que mantiene pegado al espectador desde el primer capítulo.

El protagonista, Fernando Rovira, es un político “cansado de la vieja política” que quiere cambiar el rumbo de su provincia con ayuda de un asesor experto en marketing. Su meta: dividir la Provincia de Buenos Aires y gobernar al menos una parte. Pero la “maldición” es un obstáculo constante. Según la trama, esta maldición fue lanzada por una bruja llamada “la Tolosana” y afectó históricamente a todos los gobernadores que aspiraron a la presidencia.

Claudia Piñeiro aclara que los personajes son ficción, pero la historia se apoya en hechos reales y entrevistas que hizo con políticos como Ricardo Alfonsín y Eduardo Duhalde. Uno de los personajes, la China Sureda, dice: “No tenía más que el tema: la imposibilidad real e histórica para cualquiera que haya sido gobernador de la Provincia de Buenos Aires de llegar a ser presidente de la República Argentina”. Ese cruce entre realidad y literatura es lo que hace que la serie en Netflix sea tan atrapante.

La adaptación audiovisual, dirigida por Daniel Burman y protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani, Alejandra Flechner y Monna Antonópulos, transporta la acción a una provincia del norte argentino, pero mantiene intacta la tensión política de la novela. La serie refleja cómo los políticos modernos también dependen del marketing y la imagen, un tema que Piñeiro exploraba en 2017 y que sigue vigente.

Además, la novela plantea otra reflexión: cómo lo personal influye en la política. El personaje principal contrata a un joven asistente para tareas que mezclan lo privado y lo público, mostrando que incluso las grandes decisiones políticas tienen un costado humano. Según Piñeiro, esta relación entre política y literatura es absoluta: “A los políticos hoy alguien les construye el personaje, pero se los construye desde el marketing”.

El estreno de Las maldiciones en Netflix llega en un momento donde la política de la Provincia de Buenos Aires vuelve a ser protagonista. La maldición del libro sigue siendo un espejo interesante para pensar si algún gobernador podrá romperla y aspirar a la presidencia. La combinación de misterio, política y literatura hace que el espectador quiera seguir viendo, capítulo tras capítulo, sin poder despegarse.

En definitiva, Las maldiciones no es solo una historia de intrigas y hechizos: es una mirada clara sobre cómo la política y la ficción pueden encontrarse, y cómo una “maldición” puede cambiar la forma en que miramos a la Provincia de Buenos Aires y su historia política.