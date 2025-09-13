Información General | 11 Sep
Cómo hacer tortilla de berenjenas fácil y saludable
¿Alguna vez te preguntaste cómo hacer un plato que sea rico, fácil y al mismo tiempo saludable, sin usar carne? La tortilla de berenjenas puede ser la respuesta perfecta. En esta nota vas a descubrir cómo prepararla paso a paso, sus beneficios y por qué se está convirtiendo en la opción favorita en muchas casas del sur de España.
La berenjena es la protagonista de esta receta. Al cocinarse, su sabor amargo se suaviza y adquiere una textura cremosa que combina perfecto con los huevos batidos. Además, podés sumar ingredientes como cebolla, ajo o queso para darle un toque extra, sin perder la esencia de esta alternativa sin carne.
Receta de tortilla de berenjenas
La preparación es sencilla y no requiere técnicas complicadas:
-
Ingredientes:
-
1 berenjena grande
-
4 huevos
-
2 cucharadas de aceite de oliva
-
Sal y pimienta al gusto
-
Opcionales: ½ cebolla picada, 1 diente de ajo, 1 cucharada de queso rallado, perejil fresco
-
-
Tiempo de preparación: 30-35 minutos
-
Ingredientes: 10 min
-
Cocción de berenjenas: 10-12 min
-
Cocción de la tortilla: 10-13 min
-
Paso a paso:
-
Cortá la berenjena en cubos pequeños y opcionalmente pelala parcialmente.
-
Para quitar un poco de amargor, espolvoreá sal sobre los cubos, dejalos 10 minutos, enjuagalos y secalos.
-
Salteá la berenjena con aceite de oliva (y cebolla si querés) hasta que esté dorada y suave.
-
Batí los huevos con sal y pimienta; agregá el ajo, queso o perejil si querés.
-
Mezclá los huevos con la berenjena.
-
Cociná la mezcla en sartén antiadherente a fuego medio 4-6 minutos por un lado.
-
Dala vuelta con cuidado y cociná 3-5 minutos más.
-
Retirá del fuego y dejá reposar unos minutos antes de servir.
Porciones y conservación
Esta tortilla de berenjenas rinde 2 porciones como plato principal o 4 como acompañamiento. Se conserva hasta 3 días en la heladera en un recipiente hermético, y se puede comer fría o recalentada.
Valor nutricional aproximado (por porción si se divide en 4)
-
Calorías: 130
-
Grasas: 9 g
-
Carbohidratos: 6 g
-
Proteínas: 6 g
Con esta receta, no solo obtenés una opción saludable, sino también un plato versátil y delicioso que se puede disfrutar en cualquier momento. Además, la tortilla de berenjenas es ideal si buscás una alternativa sin carne que mantenga todo el sabor casero y reconfortante.
Si querés sorprender a tu familia o amigos con algo diferente y nutritivo, esta receta te va a dar ideas para variar tu menú… y todavía hay un truco más para potenciar su sabor que te voy a contar después.