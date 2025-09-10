Clima de miércoles en AMBA: viento fuerte, poca chance de lluvia y temperaturas primaverales

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que el AMBA experimentará una jornada cálida y ventosa, con mínimas de 14°C y máximas de 24°C. Aunque existe una probabilidad baja de lluvias —entre el 10% y el 40%—, no se esperan fenómenos significativos. Las ráfagas de viento, que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, marcarán el comportamiento del clima durante la tarde.

Según el portal especializado Meteored, el miércoles estará dominado por el avance de un frente frío que intensificará el viento del sector oeste. El fenómeno provocará un cambio en la dirección del viento hacia el sur en horas de la tarde-noche, generando inestabilidad en la región.

El jueves será un día ideal para actividades al aire libre, con cielos despejados y temperaturas agradables, entre 12°C y 23°C. Para el viernes, el cielo pasará de parcialmente nublado a algo nublado, con temperaturas levemente más bajas y sin lluvias previstas.

El panorama para la Provincia de Buenos Aires incluye lluvias en el suroeste y oeste en la mañana, que se desplazarán hacia la costa bonaerense durante la tarde. Sin embargo, para el fin de semana se esperan condiciones mayormente estables.

En el resto del país, el SMN emitió alertas amarillas por vientos en Chubut, Río Negro, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja. Además, en Mendoza y San Juan hay alerta por viento Zonda, un fenómeno característico que puede provocar incendios forestales y complicaciones en la salud respiratoria. Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse alejados de árboles y estructuras inestables.