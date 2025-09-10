Gricelda Rinaldi llega al Coliseo Podestá con "Del amor y otros desvaríos"

El jueves 25 de septiembre, el histórico Teatro Coliseo Podestá se convertirá en el escenario de "Del amor y otros desvaríos", el nuevo espectáculo de Gricelda Rinaldi, una propuesta que fusiona teatro, música y tango en una experiencia que promete emocionar a los espectadores.

Rinaldi no solo actúa, sino que también es la encargada de las canciones, guiando al público en un recorrido por diferentes personajes, cada uno con su propia historia amorosa. La actriz propone un juego de "cajas chinas", donde cada relato se entrelaza con el siguiente, formando un tapiz de emociones que va desde la ternura hasta el desgarro.

El diseño lumínico y la operación técnica, a cargo de Hernando Dávalos, acompañan la propuesta artística para sumergir al espectador en cada escena. Luces, música y actuación se combinan para crear un entorno envolvente que potencia el poder del tango como vehículo narrativo.

"Del amor y otros desvaríos" no es solo un espectáculo, es una invitación a explorar las complejidades del amor a través de la poesía del tango. Quienes asistan podrán disfrutar de una puesta íntima, intensa y profundamente humana.

Las entradas ya están disponibles en Plateanet y en la boletería del teatro, ofreciendo la oportunidad de vivir una de las propuestas más interesantes de la cartelera platense.