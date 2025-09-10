El regreso de Mammini: el delantero de Gimnasia seguirá en España hasta mediados de septiembre

A casi dos semanas de la operación de Rodrigo Mammini, el delantero de Gimnasia continúa en Barcelona cumpliendo con el plan de rehabilitación trazado por el equipo médico que lidera Ramón Cugat, uno de los cirujanos más reconocidos en lesiones de rodilla en deportistas de elite.

En un principio, la idea de la dirigencia encabezada por Mariano Cowen era que Mammini permaneciera solo una semana en España para luego regresar a Argentina. Sin embargo, tras varias conversaciones entre el jugador, su agente Fabio Scandizzo y el cuerpo médico, se resolvió extender la estadía al menos tres semanas. La decisión se basa en garantizar que el proceso de recuperación respete los tiempos críticos de la cirugía y reduzca al mínimo los riesgos de complicaciones.

Durante su estadía, Mammini alquiló un departamento y se traslada diariamente al Hospital Quirón para realizar sesiones de fisioterapia. Actualmente aún no le retiraron los puntos de la operación y los médicos prefieren esperar a que la rodilla desinflame por completo antes de autorizar el vuelo.

Si todo evoluciona según lo esperado, el delantero estará de regreso en Argentina el 17 o 18 de septiembre para continuar la rehabilitación en Estancia Chica, donde trabajará bajo la supervisión de los profesionales del club en constante contacto con el equipo de Cugat.

Esta estrategia apunta no solo a la recuperación física sino también a asegurar que el futbolista pueda volver a competir en óptimas condiciones, evitando recaídas y aceleraciones innecesarias en los plazos de su regreso a las canchas.