Incertidumbre electoral: el reparto de bancas en el Concejo Deliberante podría cambiar en el escrutinio definitivo

La ciudad de Berisso atraviesa horas de incertidumbre política luego de las elecciones, donde el intendente Fabián Cagliardi logró un triunfo holgado al frente de la lista de Fuerza Patria (FP). Sin embargo, el panorama no está cerrado: el reparto de bancas en el Concejo Deliberante podría sufrir un cambio drástico si la alianza Somos Buenos Aires (SBA) alcanza el piso del 10% de los votos, quedando actualmente a solo 0,03% o 15 sufragios de lograrlo.

El escrutinio provisorio, con el 98,42% de las mesas escrutadas, dejó a FP con 25.508 votos (46,93%), a La Libertad Avanza (LLA) con 16.854 votos (31,01%) y a SBA con 5.419 votos (9,97%). Este escenario convierte el recuento definitivo en una instancia clave, ya que un pequeño movimiento de votos podría modificar el reparto de bancas, reduciendo de seis a cinco los escaños de FP y dejando a LLA con tres o cuatro bancas según el resultado final. En ese caso, SBA obtendría uno o dos lugares en el Concejo, rompiendo la polarización entre oficialismo y libertarios.

Por ahora, Cagliardi no confirmó si asumirá la banca a la que accedió como candidato, aunque desde el oficialismo aseguran que la lista se armó para fortalecer el bloque legislativo. De confirmarse el ingreso de SBA, el equilibrio de fuerzas dentro del Concejo se volvería más complejo y obligaría a FP a negociar más activamente para aprobar proyectos de gestión.

Los nombres en disputa también están en el centro de la escena: por FP ingresarían Beatriz Grasso, Federico Ruiz, Paola Ovejero, Walter Di Paolo y Carla López Domínguez, quedando en duda el ingreso de Darío Micheletti. Por LLA ya tienen asegurada su banca Alejandro Aguirre, Laura Fernández y Carlos Luna, con Daniela Rivero a la espera del recuento. Por SBA, en caso de lograr el piso, se sumarían Antonella Villa Chiodo y Emmanuel Oscar Guerrero.

El escrutinio definitivo será seguido de cerca por fiscales de todas las fuerzas, ya que el resultado no solo definirá nombres, sino también la gobernabilidad en los próximos dos años.