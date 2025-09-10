Construyen un cuarto carril en la Autopista La Plata-Buenos Aires para aliviar el tránsito en el tramo más cargado

La Autopista La Plata-Buenos Aires, una de las principales vías de conexión entre la capital bonaerense y el conurbano sur, se prepara para una importante ampliación: la construcción de un cuarto carril en un tramo de 20 kilómetros, desde el Acceso Sudeste hasta el peaje de Hudson, en sentido a la Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto, confirmado por Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa), apunta a descomprimir uno de los sectores con mayor congestión, donde actualmente circulan entre 60 mil y 70 mil autos por día. Además de sumar un carril, el plan contempla la repavimentación de los tres existentes, la colocación de una carpeta asfáltica uniforme y la nueva demarcación horizontal, elevando el nivel de seguridad vial.

Según explicó José Arteaga, presidente de Aubasa, la obra responde a la decisión del gobernador Axel Kicillof y del ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis de mantener en marcha el plan de obra pública en la provincia. Por su parte, el gerente general de la empresa, Pablo Ceriani, adelantó que se busca completar el tramo de cuatro carriles en ambas manos, y que el plan de trabajo estará definido en 60 días para avanzar con la licitación.

Con esta ampliación, se espera reducir los tiempos de viaje, mejorar la fluidez del tránsito y facilitar la conexión hacia el sur del conurbano, beneficiando a miles de conductores que diariamente utilizan esta traza.