Los gobernadores peronistas desafían a Milei: promesas incumplidas y reclamos por fondos

La relación entre los gobernadores peronistas y la administración de Javier Milei atraviesa su punto más crítico. La convocatoria realizada por el Presidente, a través de su vocero Manuel Adorni, fue considerada “vacía de contenido” y lejos de acercar posiciones, generó mayor desconfianza.

El salteño Gustavo Sáenz fue contundente: “A mí me cagaron en las obras y en lo electoral. Es muy difícil que los gobernadores acompañemos cuando no hay reciprocidad”. El mandatario reclama fondos por obras viales comprometidas y nunca completadas, además de acuerdos políticos que fueron incumplidos.

En la misma línea, el tucumano Osvaldo Jaldo, uno de los más cercanos al oficialismo, endureció su postura y advirtió que si no se discute la coparticipación, no viajará a Buenos Aires. La falta de respuestas concretas es una queja recurrente: promesas de obras incumplidas, falta de transferencias y ausencia de diálogo institucional.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof sigue esperando el llamado presidencial tras su triunfo electoral, mientras en La Rioja, Ricardo Quintela fue terminante: “Este gobierno no tiene forma de salir adelante. Está en su etapa final”.

Desde Córdoba, Martín Llaryora exigió una reunión previa de ministros para fijar agenda y evitar lo que considera una simple “foto vacía”. En tanto, Gildo Insfrán fue irónico al cuestionar que la solución a la crisis sea una comisión integrada por Milei, su hermana y Patricia Bullrich: “Imagínense qué solución podemos obtener con los mismos protagonistas del desastroso Gobierno que estamos teniendo”.

La situación es de hartazgo generalizado. Gobernadores de diferentes espacios políticos coinciden en que sin concreciones y cumplimiento de compromisos, el diálogo está agotado. La Casa Rosada enfrenta el desafío de recomponer puentes rotos y evitar que la crisis política se profundice en el camino hacia las elecciones de octubre.