Pablo Petrecca se desmarca de LLA y plantea la reconstrucción del PRO en Buenos Aires

¿Qué significa que un intendente del PRO le gane a La Libertad Avanza (LLA) en territorio bonaerense? La respuesta parece estar en la estrategia de Pablo Petrecca, jefe comunal de Junín, que decidió no sumarse al acuerdo electoral con el oficialismo y apostar por Somos Buenos Aires, un frente propio con el que sorprendió en las urnas.

El dato abre un interrogante clave: ¿puede un intendente que se corrió de la polarización marcar el rumbo del PRO en la provincia?

La jugada electoral en Junín

El domingo pasado, Petrecca encabezó la lista a senador provincial por Somos Buenos Aires en la Cuarta sección electoral. Allí se impuso sobre LLA con una diferencia de cinco puntos en la categoría senadores y ocho en concejales. Sin embargo, en ambos casos quedó por detrás de Fuerza Patria, lo que muestra un escenario más fragmentado que nunca.

El intendente explicó que su decisión fue competir sin atarse a los extremos que, según él, impuso el gobierno nacional: “De un lado, el kirchnerismo nunca más; del otro, la motosierra. En esa nacionalización de la discusión, el que perdió fue el Gobierno”.

Críticas al Gobierno y a la alianza

En diálogo con Infobae, Petrecca fue directo: el oficialismo “tiene que cambiar de actitud” si quiere mejorar de cara a octubre. Señaló que los bonaerenses piden soluciones concretas y no discursos de odio. Y puso un ejemplo de gestión: una obra ferroviaria en Junín paralizada desde diciembre de 2023, que divide la ciudad en dos, y por la que no obtiene respuesta desde Nación.

Sobre la alianza LLA-PRO, aseguró que apoyaba la idea de un frente común, pero sin perder la identidad. Criticó a los dirigentes macristas que, según él, “se pintaron de violeta y se olvidaron de decirle la verdad al Presidente”.

Reconstruir el PRO después de octubre

Más allá del resultado electoral, Petrecca busca mostrarse como parte de los intendentes macristas que pretenden “reconstruir el PRO con sus valores originales”. Reconoce que el partido aún gobierna varias ciudades y provincias, y que existe una base de dirigentes capaces de impulsar transformaciones locales.

“Yo no cambio de valores ni de opinión. Creo que el PRO sigue teniendo espacio para ser competitivo. Lo que no creo es que todos los dirigentes estén a la altura”, remarcó.

Lo que viene

El intendente apuesta a que, tras las elecciones nacionales de octubre, se abra una etapa de reconstrucción dentro del partido amarillo. Según su visión, la clave será recuperar la identidad que en su momento lo llevó a involucrarse en política: la de un espacio distinto, enfocado en la gestión y no en las peleas ideológicas.

La incógnita queda abierta: ¿logrará Petrecca convertirse en uno de los referentes que devuelva protagonismo al PRO en Buenos Aires, o quedará limitado a su rol local en Junín? Octubre puede dar la primera pista.