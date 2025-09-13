Información General | 12 Sep
Desde octubre habrá retenciones de Ingresos Brutos en las billeteras digitales bonaerenses
¿Usás billeteras digitales para cobrar? Desde el 1° de octubre algo va a cambiar en la provincia de Buenos Aires y puede que te impacte directo en el bolsillo.
Qué cambia con el SIRCUPA
La Agencia de Recaudación bonaerense implementará el Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (SIRCUPA). A partir de esa fecha, cada vez que recibas plata en tu cuenta virtual (CVU), la billetera tendrá que chequear el padrón de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (COMARB) y aplicar una retención del impuesto a los Ingresos Brutos.
El porcentaje no es único: puede variar entre 0,01% y 5% según tu actividad. El monto retenido se enviará a la Provincia como anticipo del impuesto, igual que ya pasa con el sistema SIRCREB en las cuentas bancarias.
Ojo, no es un tributo nuevo. Es una forma de equiparar a las billeteras digitales con los bancos en materia de retenciones.
Quiénes tributan y cuánto
Régimen general: 1% en la mayoría de los casos.
Regímenes especiales:
0,10% construcción.
0,50% transporte de cargas o pasajeros.
0,80% profesiones liberales.
0,01% comisionistas y rematadores.
0,30% actividades primarias e industriales.
0% entidades financieras y de seguros.
En resumen: lo que te descuenten dependerá de la actividad que genere tus mayores ingresos. Ese dato lo vas a poder chequear en línea en el padrón de la COMARB.
Qué operaciones quedan afuera
Acá está lo que más interesa: no todas las acreditaciones van a sufrir retención. La normativa aclara un listado amplio de excepciones para que los descuentos no afecten ingresos sociales, laborales o financieros ya regulados.
Algunos ejemplos clave:
Sueldos, jubilaciones, pensiones y planes sociales.
Préstamos de la ANSES.
Becas, subsidios, AUH y tarjetas alimentarias.
Reintegros de IVA y promociones de la billetera.
Transferencias entre cuentas del mismo titular.
Venta de inmuebles o bienes registrables cuando no seas habitualista.
Operaciones de exportación.
Plazos fijos y fondos comunes de inversión armados con fondos propios.
Transferencias del exterior.
La lista es extensa, pero la lógica es clara: proteger ingresos de naturaleza social o que ya tienen otro control impositivo.
Impacto esperado
Si hasta ahora no te descontaban nada en tu billetera digital, lo más probable es que empieces a ver retenciones en tus acreditaciones. Para quienes ya tenían débitos por SIRCREB en sus cuentas bancarias, el esquema va a resultar similar.
El gobierno bonaerense sostiene que esto busca garantizar un trato equitativo entre bancos y billeteras digitales. Y recalcan: todo lo que te retengan se computa después como pago a cuenta de Ingresos Brutos, no es plata perdida.