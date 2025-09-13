Comienza la construcción del cuarto carril en la Autopista La Plata-Buenos Aires

¿Qué va a pasar en los próximos meses con la Autopista La Plata-Buenos Aires? Miles de platenses que viajan todos los días hacia Capital se hacen la misma pregunta. La respuesta ya está confirmada: se viene la construcción de un cuarto carril en el tramo más cargado de la traza. Pero ojo, no es solo sumar una mano más: el plan incluye trabajos que van a cambiar la experiencia de manejo en la zona.

Dónde y cómo será la obra

La empresa Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) anunció que los trabajos comenzarán en noviembre. La ampliación se hará en el sentido hacia Capital, desde el Acceso Sudeste hasta el peaje de Hudson, un tramo de 20 kilómetros donde el tránsito suele ser un dolor de cabeza.

El proyecto no se limita a abrir un cuarto carril. También contempla:

Repavimentación de los tres carriles actuales.

Colocación de una carpeta asfáltica uniforme.

Nueva demarcación horizontal para mejorar la seguridad.

Con esto, se busca mejorar la circulación de los 60 a 70 mil vehículos diarios que usan este sector de la autopista.

Lo que ya está hecho

Actualmente, la Autopista La Plata-Buenos Aires ya tiene cuatro carriles desde la subida de Ingeniero Huergo hasta el kilómetro 7. Con la obra que arranca en noviembre, se extenderá ese beneficio hacia el sur del conurbano, apuntando a reducir tiempos de viaje y darle más fluidez al tránsito.

Qué dijeron desde Aubasa

El presidente de Aubasa, José Arteaga, remarcó que la decisión política de Axel Kicillof y Gabriel Katopodis de sostener la obra pública en la Provincia fue clave para que se avance con este plan. “El objetivo es mejorar y, en muchos casos, construir a nuevo rutas y autopistas bonaerenses”, señaló.

Por su parte, el gerente general, Pablo Ceriani, adelantó que también está en carpeta completar el cuarto carril en sentido hacia La Plata. Según explicó, en unos 60 días se definirá el plan de trabajo para licitar esa etapa.

Por qué importa este cuarto carril

Para los usuarios, la ampliación significa menos embotellamientos y viajes más rápidos. El tramo Hudson–Acceso Sudeste es uno de los más transitados y cualquier mejora en esa zona impacta directo en la vida cotidiana de miles de familias que se mueven entre la capital bonaerense y el sur del conurbano.

La obra abre un nuevo escenario: primero la construcción del carril hacia Capital, y luego la licitación para hacerlo también en la mano hacia La Plata. Así, la autopista quedará con cuatro carriles en ambos sentidos.