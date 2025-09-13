Información General | 12 Sep
7 desayunos con más proteína que el huevo
¿Sabías que el huevo no es la opción más proteica para tu desayuno? Muchos creen que empezar el día con huevo es suficiente, pero existen alimentos que superan su aporte y suman beneficios extra para tu salud. Hoy te contamos cuáles incorporar según especialistas y estudios de Real Simple, para que tu primera comida del día sea realmente nutritiva.
Consumir suficiente proteína al despertar es clave: ayuda a mantener la masa muscular, controla el apetito y regula el azúcar en sangre. Según Harvard Health Publishing, 20 a 30 gramos de proteína en el desayuno prolongan la saciedad, reducen antojos y favorecen la reparación de tejidos.
1. Mantequilla de maní
Con 20,8 gramos de proteína por cada 100 gramos, duplica al huevo y aporta grasas saludables, fibra y minerales como magnesio y zinc. Los estudios indican que su consumo regular mejora la salud cardiovascular y el control glucémico. Ideal untada en pan integral o sobre frutas.
2. Salmón ahumado
Ofrece 18,3 gramos de proteína y ácidos grasos omega-3 que favorecen el corazón y la función cerebral. Especialistas recomiendan incluir pescado al menos dos veces por semana. Para un desayuno rápido: tostada integral con salmón y palta.
3. Revuelto de tofu germinado
13,2 gramos de proteína por 100 gramos y libre de colesterol. Rico en minerales y compuestos antioxidantes. Salteado con cúrcuma, ajo y verduras se convierte en un desayuno completo y nutritivo.
4. Tostada de pan germinado
Con 13,2 gramos de proteína, aporta aminoácidos esenciales mejor absorbidos que los del pan blanco. Su bajo índice glucémico y fibra ayudan a la saciedad y al control del azúcar.
5. Yogur griego
Hasta 10 gramos de proteína por 100 gramos y probióticos que cuidan la digestión y ayudan al control de peso. Ideal combinado con frutas y frutos secos.
6. Avena cortada en acero
12,5 gramos de proteína y fibra soluble que mejora la salud cardiovascular y metabólica. Cocinarla con leche o agua y sumar frutas, canela o mantequilla de almendras la hace un desayuno potente y delicioso.
7. Requesón o ricota
11,6 gramos de proteína por 100 gramos, bajo en carbohidratos y alto en saciedad. Su consumo regular ayuda al control glucémico y a mantener la masa muscular. Perfecto con frutas o tostadas integrales.
Incorporar estas opciones con más proteína que el huevo transforma el desayuno en un momento nutritivo y completo. Alternar fuentes permite mejorar la saciedad, cuidar el corazón y potenciar la salud general. Y aunque cada alimento tiene su aporte único, combinarlos estratégicamente puede cambiar la manera en que empiezas el día… ¿querés saber cuál es la combinación ideal según los especialistas?