Jueves primaveral con máxima de 23° en la región metropolitana

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amaneció este jueves con un clima ideal para actividades al aire libre. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada será soleada, con cielo despejado y una temperatura máxima que alcanzará los 23 grados, mientras que la mínima se ubicó en 10 grados. La humedad relativa del aire es del 91%, lo que genera una sensación de frescura durante las primeras horas del día.

El viento del sudoeste ayudará a mantener la jornada agradable, evitando el ingreso de aire cálido excesivo. Para el viernes, el organismo prevé que el cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 12 grados y una máxima de 21 grados, mientras que el sábado se repetirá el mismo patrón con temperaturas entre 12 y 20 grados y viento del noreste.

Este panorama climático se traduce en días estables y sin lluvias a la vista, un alivio para quienes necesitan planificar viajes, actividades deportivas o reuniones al aire libre. Además, el descenso leve de las máximas hacia el fin de semana marcará el regreso de condiciones algo más frescas, aunque sin salir de los valores típicos de esta época del año.