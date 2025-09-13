Man of Tomorrow: Lex Luthor se quita la corbata

Por: Jonatan Anaquin

Continuando la renovación del origen cinematográfico de Superman que inició la última entrega, James Gunn ha empezado a tirar de varios hilos que prometen cambiar la percepción clásica del villano: Lex Luthor dejará de ser (solo) el magnate en traje y corbata para convertirse en una figura mucho más física y expansiva dentro del relato. El anuncio oficial —acompañado por una ilustración de Jim Lee que muestra a Lex con su emblemático war-suit verde y morado— y las declaraciones del propio Gunn apuntan a que en Man of Tomorrow la relación entre Clark Kent y Luthor será extraña, ambivalente y central para la trama.

En palabras del director —citadas durante su aparición en The Howard Stern Show— la película “es tanto una película de Lex como de Superman” y girará en torno a que ambos se vean obligados a colaborar para enfrentar “una amenaza mucho, mucho mayor.” Ese giro convierte al antagonista tradicional en co-protagonista dramático: no mera sombra en las juntas, sino un antagonista con recursos, orgullo y armamento capaz de medir fuerzas (y pactos temporales) con el Hombre de Acero.

Llevar a Luthor del despacho al exoesqueleto obliga a redefinir su relevancia: ya no solo se le enfrentará por ideas y poder económico, sino también en el plano físico y táctico —una lectura que abre la puerta a versiones más cercanas al cómic clásico y a lo que los fans llevan décadas pidiendo. La imagen oficial y los teasers ya sugieren que veremos a Nicholas Hoult encarnando una versión de Luthor más “operativa” que corporativa.

Cuando Gunn habla de un enemigo mayor, el primer nombre que entra en la quiniela de los seguidores es Brainiac: un intelectual alienígena que no solo desafía la fuerza bruta de Superman, sino que posee una inteligencia que hace que Lex, por orgullo y supervivencia, pueda verse forzado a colaborar —o a competir con él— en un juego de ajedrez cósmico. Esa posibilidad no es gratuita: la mitología de Superman tiene precedentes donde héroes y villanos se unen frente a catástrofes mayores. La insinuación de Gunn alimenta esa lectura y ofrece un arco dramático de alto voltaje para ambos personajes.

La secuela, titulada Man of Tomorrow, tiene fecha tentadora de estreno: 9 de julio de 2027, y Gunn ha señalado ventanas de rodaje para 2026, lo que encaja con el cronograma de la saga que DC Studios viene planificando para consolidar personajes y spin-offs dentro de su “Superman Saga.” Es decir: esto no es un episodio aislado, sino un movimiento calculado dentro de una narrativa mayor que ya está preparando el terreno con series como Peacemaker y próximas entregas relacionadas.

Rachel Brosnahan, Lois Lane y la posibilidad (no tan lejana) de poderes

Gunn también despejó dudas en redes: Rachel Brosnahan vuelve como Lois Lane y, según su respuesta en Threads, “es importante” en esta historia —una confirmación oficial de su continuidad en el DCU. El énfasis en el papel de Lois abre varias posibilidades narrativas, desde el rol clásico de contrapunto periodístico hasta un enfoque más activo y superheroico.

Que Lois adquiera poderes no es un territorio desconocido en los cómics: a lo largo de la historia editorial han existido múltiples momentos —de la Edad de Oro a reinterpretaciones modernas— donde Lois ha ganado fuerza, vuelo o habilidades temporales por causas muy variadas (suero kriptoniano, gases cosmológicos, transfusiones, artefactos, etc.). DC mismo ha recopilado ejemplos históricos en su artículo “Woman of Steel: Ten Times Lois Lane Has Powered Up”, que demuestra que la idea no sería un invento ex-nihilo sino una lectura con precedentes. Si Gunn y los guionistas deciden jugar esa carta, la alianza entre Superman y Lex podría verse complejizada por la presencia de una Lois que ya no es solo puente emocional, sino agente con capacidad para incidir en el conflicto.

Brosnahan fue bien recibida en su debut y tiene el perfil para ofrecer una Lois que sea periodismo de verdad —activa, curiosa y moralmente compleja— sin sacrificar el carisma que exige el personaje. Si se le otorgan poderes (aunque sea temporales o condicionados por la trama) la película tendría una oportunidad doble: jugar con la iconografía superheroica tradicional y, a la vez, ofrecer una mirada crítica sobre cómo el poder (sea físico o mediático) transforma a quien lo obtiene. Gunn lo sabe: su comentario público sobre la importancia de Lois sugiere que no la usará como adorno, sino como palanca narrativa.

Si Man of Tomorrow materializa la trilogía de ideas que hoy se anuncian —Lex en war-suit, una amenaza cósmica (posible Brainiac) y una Lois con rol central— estamos ante un cambio de ritmo para las películas de Superman: más ambición mitológica, apuestas visuales vinculadas al cómic y personajes que no se sostienen en estereotipos. Además, la idea de alianzas temporales reabre la puerta a crossovers y a una arquitectura compartida dentro del DCU que Gunn y Safran han ido diseñando.

Man of Tomorrow promete ser algo más que una secuela: según lo que ha filtrado James Gunn, la película aspira a reconfigurar roles —dejar a Lex de cara completa (literal y metafóricamente), convertir a Lois en ficha clave y colocar a Superman en el centro de un conflicto que exige alianzas incómodas. Es, en suma, una jugada ambiciosa que puede modernizar arquetipos clásicos sin renegar del material original. La duda que quedará por ver en pantalla es si se mantiene el equilibrio dramático entre antagonismo y colaboración, y si la icónica coraza verde-morado de Luthor se convierte en símbolo de una nueva etapa para el villano.