Alak y Bauer recorrieron el Teatro del Lago y anunciaron la inminente adjudicación de la obra

El intendente de La Plata, Julio Alak, recorrió el Teatro del Lago junto al director del espacio, Tristán Bauer, y el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos municipal, Sergio Resa.

Durante la visita, las autoridades evaluaron el estado actual de las instalaciones y supervisaron el proceso de limpieza realizado recientemente, que permitió mejorar de manera significativa las condiciones del lugar.

Además, se anticipó que la semana próxima se adjudicará el proyecto de restauración integral del anfiteatro, una instancia clave dentro de su proceso de puesta en valor.

La intervención será financiada y gestionada por el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Infraestructura y el Instituto Cultural, con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata.

Acompañados por el secretario de Obras y Servicios Públicos del Municipio, Sergio Resa, la recorrida se repasaron detalles de la iniciativa —cuya licitación se llevó a cabo a comienzos de agosto—, que prevé la recuperación del escenario, las pérgolas, el subsuelo, las butacas y otros sectores, junto con la incorporación de nueva tecnología escénica.

También se abordó la futura integración del proyecto con el Paseo del Bosque, con el objetivo de articular ambas propuestas una vez finalizadas, lo que representará un hito en la recuperación del patrimonio cultural platense y en la consolidación de la capital bonaerense como centro de referencia artística y cultural.

Los detalles del proyecto

El proyecto busca recuperar el emblemático espacio cultural respetando su diseño original y comprende fundamentalmente la restauración del edificio principal y del pórtico de acceso y el reacondicionamiento de locales interiores de la planta baja y el primer y segundo piso.

También la recuperación de áreas exteriores y de las distintas instalaciones para habilitar el teatro al uso público, la incorporación de tecnología escénica moderna y la restauración del escenario, las pérgolas, el subsuelo y las butacas.

Asimismo, está prevista la construcción de una confitería con vista al lago y al bosque, y la creación de un museo de sitio que cuente la historia del teatro y su importancia cultural.

Por otra parte, el proyecto prevé la instalación de dos nuevos portones de acceso: uno para el ingreso del público por Plaza Francia y otro en la parte posterior, destinado al acceso técnico.