La UNLP se paraliza: Día del Maestro y paro docente contra el ajuste

La UNLP confirmó que este jueves no habrá clases en ninguna de sus 17 facultades ni en sus colegios de nivel inicial, primario y secundario. La medida fue establecida mediante la Resolución N° 1.464/2024, que dispuso asueto académico para conmemorar el Día del Trabajador Docente, destacando la relevancia de su labor en la formación de profesionales y en el desarrollo académico de la provincia de Buenos Aires.

Esta decisión se alinea con lo dispuesto por el sistema educativo bonaerense, que también suspenderá actividades para celebrar la fecha. De esta manera, la UNLP garantiza que todos los docentes puedan participar de los homenajes, reforzando el vínculo institucional con su comunidad educativa.

Sin embargo, la paralización de actividades no se limitará a la jornada de homenaje. La Federación de Universidades Nacionales (FEDUN) anunció un paro nacional de 24 horas para este viernes 12 de septiembre, en repudio al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, lo que genera preocupación sobre el futuro de las casas de estudio públicas.

Además, FEDUN anticipó que impulsará una tercera Marcha Federal Universitaria el día en que se trate en el Congreso el rechazo al veto, sumando a estudiantes, sindicatos y comunidad educativa en defensa de los recursos para la educación pública. Esta serie de medidas marca un momento de tensión entre el gobierno nacional y el sistema universitario, que denuncia un ajuste presupuestario que pone en riesgo su funcionamiento.