Eduardo Domínguez mueve el tablero: Estudiantes prepara cambios para enfrentar a River

En la previa de la fecha 8 del Torneo Clausura, Estudiantes de La Plata recibe a River Plate en el Estadio UNO, y el equipo de Eduardo Domínguez trabaja a fondo para llegar de la mejor manera. Tras quince días sin competencias por la doble fecha de Eliminatorias, el plantel retomó los entrenamientos en el campo de juego del estadio, donde se llevaron a cabo prácticas de fútbol formal para delinear el probable once.

El cuerpo técnico decidió darle rodaje a futbolistas que venían de molestias físicas o con poca continuidad, entre ellos Gabriel Neves y Fabricio Pérez, quienes ya trabajan a la par del grupo y volverán a sumar minutos.

La gran incógnita pasa por el lateral derecho: con la ausencia confirmada de Eric Meza, Román Gómez seguirá siendo titular ante River, pero su carga de minutos será controlada de cara a la vuelta de la serie con Flamengo. Allí podrían aparecer Santiago Núñez o el juvenil Matías Magdaleno como alternativas.

Otro de los focos está puesto en Guido Carrillo, quien sufrió varias lesiones musculares en el año. Domínguez lo utilizará desde el arranque, pero con una planificación especial para que llegue en óptimas condiciones a los próximos compromisos. Si necesita descanso, Lucas Alario podría tomar su lugar, incluso desde el inicio ante Defensa y Justicia.

Con este plan, Estudiantes busca equilibrio: competir al máximo en el Clausura y no descuidar la exigente serie internacional que se aproxima.