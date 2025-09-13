Reabre el Domo de la República de los Niños con un show especial para toda la familia

El próximo domingo 21 de septiembre, la República de los Niños volverá a encender sus luces con la reapertura del Domo, un espacio que llevaba tiempo sin actividad y que fue completamente reacondicionado para ofrecer una experiencia cultural y recreativa única.

El evento estará encabezado por Dúo Karma, que ofrecerá un espectáculo a las 17 horas, pensado para toda la familia. La presentación será el puntapié inicial de una agenda cultural que se desarrollará en los próximos meses, con el objetivo de transformar al Domo en un punto de encuentro donde confluyan teatro, música, cine, muestras interactivas y recitales.

La renovación incluyó reparaciones edilicias y técnicas: se realizaron mejoras en baños, cocina y depósito, una nueva instalación eléctrica y una semicobertura que garantiza mayor comodidad. Además, el interior fue decorado con telas, lonas y nuevas luces, creando un ambiente pensado para que los espectadores disfruten de un espectáculo de calidad y en condiciones seguras.

Eugenia Gorostiza y Fabián Cambarieri, responsables de la puesta en valor, remarcaron que el objetivo es jerarquizar el espacio y lograr que la comunidad se apropie de él, convirtiéndolo en un lugar donde niños y familias puedan sumar experiencias y quieran volver. También agradecieron el apoyo de la Municipalidad de La Plata, que acompañó el proyecto para devolverle vida al Domo.

La reapertura del Domo no es solo la recuperación de un espacio físico, sino una apuesta por revalorizar la cultura local y ofrecer una alternativa para la recreación en un entorno histórico para la ciudad.