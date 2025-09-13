González Pírez, Funes Mori y Alario: los campeones de River que hoy buscan frenar al equipo de Gallardo

El encuentro entre Estudiantes y River de este sábado tendrá un condimento emocional para los hinchas millonarios. Leandro González Pírez, surgido de las Inferiores de River, disputó 144 partidos y anotó 7 goles antes de marcharse al Pincha en julio de este año. Si bien tuvo un gran rendimiento bajo la conducción de Martín Demichelis, perdió terreno en la consideración de Gallardo y decidió cambiar de aire.

Por su parte, Ramiro Funes Mori, recordado por su histórico gol a Boca en La Bombonera en 2014, conquistó 9 títulos con River, incluyendo la Copa Libertadores 2015. Tras un paso por Everton y su regreso en 2023, la falta de continuidad lo llevó a firmar con Estudiantes en febrero. Hoy, con 34 años, es uno de los líderes de la defensa pincharrata.

Finalmente, Lucas Alario, el delantero que llegó en 2015 para disputar las etapas finales de la Libertadores, se metió rápidamente en la historia de River: marcó en la semifinal ante Guaraní y en la final frente a Tigres, siendo clave para la conquista de América. En sus 82 partidos con la banda roja, anotó 41 goles, manteniendo un promedio de un tanto cada dos encuentros. Hoy, con 32 años, busca revivir su mejor versión en La Plata.

Más allá del duelo, ambos equipos tienen la mirada puesta en la Copa Libertadores: River recibirá a Palmeiras el miércoles, mientras que Estudiantes enfrentará a Flamengo el jueves. Esto podría abrirle la puerta a los tres ex River para ser titulares.