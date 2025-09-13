Gallardo apuesta por mayoría de titulares ante Estudiantes, pensando en Palmeiras

Tras el parate por la fecha FIFA, River Plate vuelve al ruedo con un compromiso de alta exigencia en el Torneo Clausura 2025. Este sábado 13 de septiembre, desde las 19:00 horas, el equipo de Marcelo Gallardo visitará a Estudiantes en el Estadio UNO de La Plata por la octava fecha del torneo.

La gran incógnita era si el entrenador preservaría jugadores para el partido del miércoles 17, cuando el Millonario recibirá a Palmeiras en el Monumental por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, todo indica que el DT no piensa especular y presentará un equipo con más titulares que suplentes, aprovechando que el plantel viene de dos semanas sin competencia oficial.

En el arco estará el infaltable Franco Armani, mientras que en la defensa se perfilan Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña. Tanto Gonzalo Montiel como Paulo Díaz serían preservados tras la doble fecha con sus selecciones, aunque podrían estar en el banco.

En el mediocampo surgen las principales dudas. Podría reaparecer Juan Carlos Portillo junto a Enzo Pérez, o bien Santiago Lencina si Gallardo opta por un esquema más ofensivo. Además, el suspendido para la ida de Libertadores, Giuliano Galoppo, tendrá minutos desde el inicio, acompañado de Nacho Fernández. En la delantera, el DT busca afianzar la dupla de Sebastián Driussi y Maxi Salas, pensando en lo que viene.

La apuesta es clara: sumar en el torneo y llegar con rodaje al cruce copero. Gallardo no quiere sorpresas ni falta de ritmo, y confía en que este mix de titulares y alternativas le dé resultado en ambos frentes.