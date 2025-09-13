Clearwater trae los clásicos de Creedence al Teatro Metro

Con más de 25 años de trayectoria y más de 1.000 recitales en escenarios de todo el país, Clearwater se ha convertido en uno de los tributos más reconocidos de Creedence Clearwater Revival en Latinoamérica. Su propuesta se caracteriza por reproducir con fidelidad la esencia sonora de la histórica banda estadounidense, sumando una puesta en escena propia que renueva la experiencia del público.

El show en el Teatro Metro de La Plata es una cita imperdible para los amantes del rock clásico. El repertorio incluirá canciones icónicas como Have You Ever Seen the Rain, Fortunate Son y Travellin’ Band, verdaderos himnos que conectan tanto con quienes vivieron la época dorada del grupo como con nuevas generaciones que descubren su música.

La banda ha logrado consolidarse como un referente del género, participando en festivales nacionales, grandes teatros y programas televisivos. Este recital busca no solo revivir los grandes éxitos de Creedence, sino también crear un espacio de encuentro donde la música une pasado y presente en un mismo escenario.

El 20 de septiembre, el Teatro Metro será el punto de reunión para quienes quieran revivir la potencia y el espíritu de Creedence, en un espectáculo pensado para emocionar y hacer vibrar a toda la audiencia.