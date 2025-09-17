La Plata se prepara para la 2° Semana de la Sensopercepción: clases gratuitas para todas las edades

Del 15 al 19 de septiembre, La Plata será sede de la 2° edición de la Semana de la Sensopercepción, un evento que invita a la comunidad a explorar una forma distinta de relacionarse con su cuerpo. La propuesta, organizada por Amancay – Educación del Movimiento con el aval de la UNLP, la Revista Kiné y la Licenciatura en Artes del Movimiento de la UNA, busca difundir esta técnica que promueve la educación del movimiento, la postura y el bienestar físico.

La sensopercepción es un trabajo corporal pensado para todo público: adolescentes, jóvenes y adultos, deportistas y personas sedentarias. Su objetivo es mejorar la calidad y la organización de los movimientos, recuperar flexibilidad y comodidad, y favorecer un vínculo más consciente con el cuerpo.

En La Plata, las clases estarán a cargo de Daniela Yutzis, Julia Catalá, Florencia Roig y Giselle Galatoire, todas docentes especializadas en esta práctica. La agenda incluye actividades presenciales y un ciclo de clases virtuales gratuitas, siempre a las 19:30, sin necesidad de inscripción previa.

El cronograma virtual estará compuesto por un conversatorio inicial el lunes 15 y luego clases temáticas: “El cuerpo y la mano” (Débora Kalmar), “La cabeza” (Daniela Yutzis), “Rolando de costado a boca arriba” (Marcela Bretschneider) y “El espacio y mis espacios” (Mercedes Oliveto).

Con presencia en más de 40 puntos del país y actividades internacionales, esta propuesta se consolida como un espacio de encuentro y experimentación para quienes buscan bienestar, conciencia corporal y movimiento saludable.