Una obra de ABSA en 7 y 50 tiene sin agua al microcentro de La Plata hace varios días

La última semana del invierno comenzó con este particular contratiempo, ya que quienes tienen comercios o viven en el edificio que está pegado al cine San Martín, no pueden disponer normalmente de agua por los trabajos que viene realizando la empresa estatal bonaerense de aguas, ABSA.

Por tratarse de la zona más transitada y céntrica de la capital de la provincia más importante que tiene el país, la situación no pasó desapercibida y la falta de soluciones se trasladó al fastidio de los frentistas. La esquina de 7 y 50 es la más emblemática de La Plata. Es, por ejemplo, el lugar de cita obligada para cualquier festejo o reclamo masivo.

“Nos dijeron que iba a volver el agua hace cuatro días. Esperábamos arrancar la semana con el problema solucionado, pero sigue todo como la semana pasada”, explicó una de las empleadas de una casa de venta de ropa que está ubicada sobre la vereda de la Avenida 7 entre 50 y 51.

Si bien la semana pasada los operarios de ABSA están trabajando sobre la vereda de la esquina de 7 y 51 y han logrado detener el derrame de agua que se observó hasta el viernes, el servicio no sería reestablecido mientras dure la obra.

Los habitantes de esa zona, así como los comerciantes, incluyendo el cine San Martín con varias salas, que debe contar con el agua para tener habilitados los baños para las personas que concurren a ver películas durante casi todo el día, lo sufren particularmente.