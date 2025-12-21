River lidera a los argentinos en el ranking IFFHS y Boca sufre una fuerte caída

¿Sabías que un equipo argentino quedó en el puesto 29 del ranking mundial de clubes y otro cayó más de 20 lugares? La IFFHS publicó su nueva clasificación y dejó varios datos que van a dar que hablar.

El organismo que cada año arma el ranking de clubes evaluó el rendimiento de los equipos entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025. El resultado: un listado con los 500 mejores del planeta que ubica a gigantes europeos arriba, pero que también muestra cómo les fue a los sudamericanos y, claro, a los argentinos.

El podio mundial y los sudamericanos

En la cima no hubo demasiada sorpresa. El PSG, campeón de la Champions, quedó primero y relegó al Real Madrid al segundo lugar. Entre los sudamericanos, el mejor posicionado es Flamengo en el 8° lugar con 364 puntos. Más atrás aparecen Palmeiras (13° con 327), Botafogo (15° con 319) y Fluminense (20° con 282).

El mejor argentino en el ranking

Aunque perdió ocho escalones respecto al ranking anterior, River sigue siendo el club argentino más alto en la lista: está 29° con 258 puntos, empatado con Galatasaray. Detrás aparece Racing, que quedó 35° con 244 puntos, consolidándose como el segundo mejor del país en el ranking global.

El bajón de Boca

El caso más fuerte lo protagonizó Boca, que cayó del puesto 112 al 134, bajando 22 lugares. Comparte esa posición con el FK Borac Banja Luka de Bosnia. El Xeneize no ganó títulos, quedó afuera en octavos de la Sudamericana y tampoco entró a la fase de grupos de la Libertadores 2025. Por eso, quedó fuera del top 20 sudamericano.

Los equipos de la Liga Profesional

En total, 27 clubes argentinos aparecen en el ranking de la IFFHS. Los únicos que no figuran son Aldosivi, San Martín de San Juan (recién ascendidos) y Sarmiento de Junín, que tuvo una campaña floja.