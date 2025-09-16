La Noche de los Lápices: memoria, militancia y el deber de no olvidar

La Noche de los Lápices no fue un episodio aislado, sino el resultado de un plan sistemático de persecución contra militantes políticos, sindicales y sociales implementado por la dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976. En La Plata, los estudiantes secundarios organizados en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) exigían la implementación del boleto estudiantil gratuito, un reclamo que se había instalado con fuerza desde 1975 y que desató la furia de las fuerzas represivas.

La represión fue ejecutada por grupos de tareas bajo el mando del general Ramón Camps y el entonces director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz, posteriormente condenados por delitos de lesa humanidad. Los operativos comenzaron el 8 de septiembre de 1976, con el secuestro de Gustavo Calotti, y alcanzaron su punto máximo en la madrugada del 16 de septiembre, cuando se llevaron a Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Francisco López Muntaner, Daniel Racero, Horacio Ungaro y Claudio de Acha, todos ellos aún desaparecidos.

Los nombres y las historias detrás de las víctimas

Cada uno de los jóvenes tenía entre 14 y 18 años, y una militancia política activa. La reconstrucción de sus secuestros es estremecedora:

Claudia Falcone y María Clara Ciocchini fueron secuestradas en pleno centro de La Plata, arrastradas de un departamento de la calle 56.

Claudio de Acha fue sacado en ropa interior de su casa en La Loma.

Horacio Ungaro y Daniel Racero fueron secuestrados de un departamento en el barrio Hipódromo, en medio de gritos y amenazas.

Francisco “Panchito” López Muntaner, el más joven, fue sacado de su casa en Altos de San Lorenzo ante la mirada impotente de su madre.

También fueron secuestrados en días posteriores Emilce Moler, Patricia Miranda y Pablo Díaz, quienes lograron sobrevivir. Sus testimonios fueron fundamentales para reconstruir la verdad durante el Juicio a las Juntas de 1985, que marcó el inicio de la búsqueda de justicia.

Centros clandestinos y el horror de la desaparición

Los adolescentes fueron trasladados a distintos centros clandestinos de detención, entre ellos el Pozo de Arana, el Pozo de Banfield y la Brigada de Quilmes, donde sufrieron torturas sistemáticas. De los secuestrados, solo cuatro sobrevivieron. La desaparición de los otros seis sigue siendo una herida abierta para las familias y para toda la sociedad argentina.

En marzo de 2024, el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata condenó a prisión perpetua a 10 represores involucrados en el denominado Juicio a las Brigadas, una sentencia que reafirmó la memoria histórica y el compromiso del Estado con el Nunca Más.

Cada año, miles de estudiantes, docentes, familiares y organizaciones de derechos humanos marchan en La Plata desde la Plaza Olazábal hasta la Plaza San Martín para exigir justicia y recordar a los jóvenes desaparecidos. Esta marcha no es solo un acto de memoria, sino también un recordatorio del rol del movimiento estudiantil en la defensa de la educación pública.

La Noche de los Lápices es más que una fecha en el calendario. Es un símbolo de resistencia, de lucha por los derechos estudiantiles y de denuncia frente a cualquier forma de autoritarismo. Recordar sus nombres es un acto político, es reafirmar que el terrorismo de Estado no logró su objetivo de silenciar a toda una generación.