Estudiantes agotó todas las entradas para recibir a Flamengo en UNO

La ciudad de La Plata ya respira Copa Libertadores. Los hinchas de Estudiantes agotaron todas las entradas para el partido de vuelta ante Flamengo, en lo que promete ser una verdadera fiesta en el Estadio UNO.

El club había iniciado la venta de localidades el pasado 1° de septiembre, dando prioridad a los abonados para asegurar su lugar. Posteriormente, se habilitó la venta para socios y finalmente para no socios en las populares de 55 y 57. Tras dos semanas de ventas, las más de 30 mil entradas disponibles se agotaron, generando un clima de expectativa único.

El duelo será el próximo jueves 25 de septiembre a las 21.30, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final. La parcialidad visitante se ubicará en el codo de las calles 115 y 57, con entradas valuadas en $50.000, y el cronograma de venta se comunicará más cerca de la fecha.

La fidelidad y la pasión de los hinchas albirrojos aseguran que UNO será una caldera, impulsando al equipo dirigido por Eduardo Domínguez en la búsqueda del pase a semifinales de la Libertadores ante uno de los rivales más poderosos del continente.