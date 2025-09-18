Venner recibe la primavera con una noche de música, cena y clásicos inolvidables

El próximo viernes 19 de septiembre, Venner, uno de los puntos gastronómicos más destacados de City Bell, abrirá sus puertas para celebrar la llegada de la primavera con una propuesta que combina gastronomía, música y nostalgia. Desde las 20 horas, el reconocido DJ Martín Caprile será el encargado de musicalizar la cena con grandes éxitos y videoclips de las décadas de los 70’, 80’ y 90’, preparando el clima para una noche que promete ser inolvidable.

A partir de las 23.30 horas, se dará inicio a la disco, donde los asistentes podrán revivir y bailar aquellos temas que marcaron una época. Para quienes deseen disfrutar de la experiencia completa, hay diversas opciones de entrada: general ($15.000), con consumición ($18.000), cena completa ($37.000) que incluye entrada, plato principal, postre y bebida sin alcohol, e incluso una cena con cata y maridaje guiado por sommelier, con cupos limitados.

Las entradas ya están a la venta y se recomienda adquirirlas con anticipación a través de WhatsApp para asegurar un lugar. La propuesta de Venner se presenta como una oportunidad perfecta para recibir la primavera en compañía de amigos, buena música y sabores únicos.