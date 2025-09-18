La UNLP celebra la 20° edición de la maratón “Delfor De la Canal”

La maratón “Delfor De la Canal” de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) llega a su vigésima edición, consolidándose como uno de los eventos deportivos y comunitarios más importantes de la región. Este encuentro no solo celebra el deporte, sino que promueve la solidaridad y el sentido de pertenencia con la universidad y la ciudad.

La competencia se llevará a cabo el domingo 5 de octubre, en coincidencia con los festejos por los 120 años de la UNLP. La largada será desde Plaza Moreno (12 y 53) a las 9 de la mañana, luego de una entrada en calor que comenzará media hora antes.

Se ofrecerán tres circuitos para que nadie quede afuera: 10 km competitivos, 5 km participativos y 2 km de correcaminata, ideal para personas mayores, niños y niñas. La organización está a cargo de la Prosecretaría de Bienestar Universitario y la Dirección General de Deportes de la UNLP, con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata.

El costado solidario de esta maratón es uno de sus pilares: cada participante debe llevar un alimento no perecedero, que será destinado al Banco Alimentario de La Plata. En la edición anterior se alcanzó un récord histórico, superando los 10 mil kilos de donaciones.

La convocatoria es masiva: el año pasado más de 15 mil personas colmaron las calles, convirtiendo al evento en un verdadero clásico platense. Estudiantes, familias, corredores profesionales y vecinos se unen en una jornada que combina deporte, inclusión y compromiso social.

Las inscripciones ya están abiertas y se realizan de manera online en onlinerun.com.ar/maratonunl2025. Para más información se puede consultar la web oficial unlp.edu.ar/maraton o escribir al correo [email protected].