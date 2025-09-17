Robo a un comerciante en Tolosa: dos delincuentes armados lo sorprendieron en La Plata

¿Qué pasa cuando volvés tranquilo a tu casa y de golpe un auto se te cruza en plena calle? Eso fue lo que vivió un vecino de La Plata el último domingo a la noche. Lo que parecía un viaje más terminó en segundos con un robo a mano armada que dejó otra vez en el centro de la escena la inseguridad que preocupa a todos.

El hecho en Tolosa

Pasadas las 22, en la zona de 31 entre 520 y 522, dos delincuentes sorprendieron a un comerciante local que manejaba su vehículo. Con un arma de fuego, lo frenaron y lo amenazaron con una frase que heló la sangre: “bajate o te quemo”. El hombre, que viajaba solo, no se resistió. Bajó del coche y lo entregó en medio de una situación de mucho nervio.

Cómo fue el escape

Los asaltantes, vestidos con ropa deportiva, se subieron al auto de la víctima y escaparon en dirección a 526. Pero no se fueron con las manos vacías: además del vehículo, se llevaron una notebook, un celular, tarjetas de débito y toda la documentación, incluido el título y la póliza del seguro. El operativo fue rápido y no dejó rastros inmediatos.

Sin heridos pero con miedo

Fuentes policiales confirmaron que, por suerte, no hubo heridos. El comerciante se encuentra bien físicamente, aunque el shock emocional fue fuerte. Una vez más, la sensación de inseguridad en La Plata vuelve a golpear a los vecinos, que sienten que cualquiera puede ser víctima en cualquier momento.

La investigación

El caso fue caratulado como “robo automotor agravado por el uso de arma de fuego”. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno, que ya dispuso las primeras medidas para tratar de identificar y detener a los responsables. Por ahora, no hay novedades oficiales sobre los delincuentes ni sobre el paradero del auto.

El trasfondo de la inseguridad

Este hecho refleja una postal que se repite en distintos barrios de la ciudad. Los robos de autos, celulares y pertenencias personales son parte de una problemática que viene en aumento y que mantiene en alerta a toda la comunidad platense.

Una pregunta abierta

El vecino de Tolosa tuvo la suerte de no resultar herido, pero la intriga sigue abierta: ¿qué pasará con la investigación y hasta cuándo los vecinos de La Plata tendrán que convivir con el miedo al próximo robo?