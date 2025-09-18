Coto y Carrefour lanzan nuevas ofertas de trabajo: cómo anotarse

¿Querés saber qué supermercados están contratando ahora y cómo hacer para anotarse? Te lo contamos porque hay un detalle clave que puede marcar la diferencia si estás en plena búsqueda laboral. Dos gigantes del sector, Coto y Carrefour, lanzaron nuevas convocatorias con puestos para perfiles variados, y la inscripción es bastante sencilla.

Lo interesante es que no importa si tenés experiencia o recién estás arrancando: hay propuestas para administrativos, técnicos, recursos humanos y hasta áreas más específicas como logística, calidad o e-commerce. Ahora, lo que muchos se preguntan es cómo postularse y qué requisitos piden.

Las vacantes en Coto

En el caso de Coto, se abrió un abanico de posibilidades en Buenos Aires y distintas provincias. Los avisos incluyen áreas técnicas, administrativas, mantenimiento y hasta recursos humanos.

Algunos ejemplos:

Recepcionista en Servicio Médico , ideal para quienes tengan manejo de PC y trato con pacientes.

Administrativo Técnico , pensado para egresados de secundario técnico, con tareas de control de inventarios y órdenes de compra.

Analista de Recursos Humanos, apuntado a profesionales con experiencia en selección y gestión de personal.

Además, hay opciones en vigilancia, compras de frutas y verduras, logística y mantenimiento integral. Un punto a favor es que podés anotarte directo desde LinkedIn con la función de “solicitud sencilla”, lo que te evita cargar demasiada información.

Las oportunidades en Carrefour

Por su parte, Carrefour abrió búsquedas en modalidad presencial e híbrida en varios puntos del país: desde el conurbano bonaerense hasta Mendoza, Tierra del Fuego o Chubut.

Entre los puestos presenciales aparecen:

Ejecutivo de Ventas Mayoristas , para perfiles con experiencia comercial.

Promovendedores en zona sur y Martínez.

En modalidad híbrida, buscan perfiles en:

Data & Analytics ,

Analista de Legales ,

E-commerce y

Administración Comercial.

También sumaron vacantes en Recursos Humanos, mantenimiento y médicos laborales en Mendoza. Incluso en zona norte hay cupos para cajeros polivalentes, con experiencia en caja y atención al cliente.

Cómo postularse

El paso a paso es simple:

En Coto , la postulación es vía LinkedIn, actualizando tu CV y eligiendo la vacante.

En Carrefour, se hace desde su portal de empleo o portales externos, según el puesto.

Ambas cadenas valoran habilidades como comunicación, organización, manejo de herramientas digitales y predisposición para trabajar en equipo.

Si estás en búsqueda laboral, tanto Coto como Carrefour ofrecen un abanico de opciones para distintos perfiles y niveles de experiencia. La clave está en anotarse a tiempo y con un CV bien armado, porque las convocatorias se actualizan seguido y los cupos se cubren rápido.