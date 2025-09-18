Schiaretti lidera Córdoba y De la Sota queda tercera

¿Quién domina la elección en Córdoba y cómo se reparten los votos de los libertarios? Los últimos números muestran datos que sorprenden y que pueden cambiar el juego político en la provincia.

Según la encuesta de Sicchar, Juan Schiaretti lidera la intención de voto con un sólido 33,3%, casi 10 puntos más que el libertario Gonzalo Roca, un candidato todavía desconocido para gran parte del electorado. En tercer lugar aparece Natalia de la Sota, con 10,6% de las preferencias. La encuesta también revela que un 16% de los votantes sigue indeciso y que los candidatos del PJ y la UCR no superan los 4 puntos.

La composición del electorado que respalda a Schiaretti es variada. Un dato clave: el 29% de quienes planean votarlo eligieron a Javier Milei en la primera vuelta de 2023. Es decir, casi 10 puntos de los 33,3 de Schiaretti provienen de votantes que antes apoyaban a los libertarios. Otros 33 puntos llegan de electores que votaron a Massa y a Bullrich.

Por su parte, el apoyo a Gonzalo Roca es mucho más joven y concentrado: el 87% de sus votos proviene de personas que eligieron a Milei en la primera vuelta, y el 38% son menores de 30 años. Esto explica por qué, aunque Córdoba sigue mostrando buena imagen de Milei, su aprobación cayó respecto al año pasado: hoy el 49% aprueba su gestión y el 46% la desaprueba.

Natalia de la Sota mantiene un perfil interesante: su votante es mayoritariamente massista (51%), pero también logra captar un 24% del electorado cordobés que respaldó a Schiaretti en 2023. Esta combinación la posiciona como una figura relevante, aunque todavía lejos del liderazgo.

En cuanto al actual gobernador, Martín Llaryora, los números son más sólidos: el 54% aprueba su gestión frente al 42% que la desaprueba, consolidando su imagen positiva en la provincia.

La encuesta deja en claro que Córdoba será clave en el mapa político de las próximas elecciones. La combinación de votantes desplazados desde Milei, la heterogeneidad del electorado de Schiaretti, y la incidencia de Natalia de la Sota, muestran que los movimientos de los próximos meses pueden cambiar las posiciones. ¿Podrán los libertarios recuperar terreno o Schiaretti seguirá ampliando la diferencia? La respuesta todavía está abierta y cada voto puede inclinar la balanza.