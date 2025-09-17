Estudiantes viajó a Río de Janeiro para enfrentar a Flamengo en el Maracaná

El plantel de Estudiantes de La Plata emprendió viaje hacia Río de Janeiro con el objetivo de afrontar un compromiso crucial: la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Flamengo, en el mítico Estadio Maracaná. El equipo de Eduardo Domínguez se embarca en esta misión con un plantel que presenta varias bajas importantes, pero también con regresos que fortalecen la nómina de convocados.

En la lista aparecen Máximo Desábato y Benjamín Sagués Barreiro, quienes se suman a los regresos de Lucas Cornejo y Galo Garza, piezas que vuelven a estar disponibles en un momento determinante para el "Pincha". Sin embargo, el conjunto platense deberá afrontar el partido sin Joaquín Tobio Burgos, Eric Meza, Edwuin Cetré y Leandro González Pirez, todos afectados por distintas lesiones. Pese a ello, el club confirmó que González Pirez viaja con la delegación, acompañando al grupo en una muestra de unidad de cara a un duelo que puede marcar el rumbo de la serie.

La preparación para el encuentro continúa en tierras brasileñas: los entrenamientos se realizarán en el predio de Fluminense, donde el cuerpo técnico ajustará los últimos detalles tácticos. Tras el partido, el equipo permanecerá concentrado en Río, con una práctica de recuperación el viernes por la mañana, antes de regresar a la Argentina.

Este viaje no es solo un traslado físico, sino también un paso simbólico hacia el gran desafío que representa medirse con uno de los equipos más poderosos de Sudamérica. Para Estudiantes, el Maracaná es la próxima parada en su camino de gloria.