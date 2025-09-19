Canciones de Cisterna vuelve a Espacio Live con “Historias de un Amor”

La escena cultural de La Plata se prepara para una nueva cita con Canciones de Cisterna, la banda que en julio agotó entradas en su primera presentación en Espacio Live. Este viernes 19 de septiembre a las 21, el grupo regresa al mismo escenario con su espectáculo “Historias de un Amor”, un homenaje a los boleros que marcaron generaciones.

Lo que distingue esta propuesta no es solo la selección musical, sino la integración de arte en vivo. Durante el concierto, los artistas Franco Vitola y María Luz Costa intervendrán el espacio con creaciones plásticas y proyecciones que acompañan cada interpretación, construyendo un relato visual en tiempo real. Este diálogo entre la música y el arte convierte el show en un recorrido sensorial por la memoria y la nostalgia, donde cada canción evoca historias de amores eternos.

La formación de Canciones de Cisterna reúne a Federico Iparraguirre, Gonzalo Carnevalini, Joaquín Sebastiao, Carlos Rocco, Mauro Sebastiao, Leonardo Gianibelli y Maricel Murabito, quienes logran una puesta en escena íntima, ideal para el formato del Espacio Live, ubicado en 56 entre 8 y 9.

Las entradas están disponibles en Passline, lo que permite a los seguidores asegurar su lugar en un show que promete fusionar música, arte y emoción en un mismo escenario.